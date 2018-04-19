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Послушному большинству из Архангельского областного Собрания показали фигу: Опротестовано решении о монополии ГУП "Фармация"

В Архангельском областном суде опротестовали решение о наделении ГУП «Фармация» полномочиями единственного поставщика лекарственных препаратов и медицинских изделий, принятое областными депутатами в феврале.
Тогда ГУП «Фармация» было признано в качестве единственного поставщика по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями государственных медицинских организаций Архангельской области. Решение активно продавливалось со стороны областной власти, уточняет Беломорканал.
В феврале только депутаты от ЛДПР голосовали «против», тогда же на сессии облсобрания выступали антимонопольщики и прокуратура, но их доводы «не услышали».
Как сообщили в региональном УФАС, в Архангельский областной суд обратилась компания «Мастерфаст». Организация сообщала, что ряд нормативно-правовых актов, принятых правительством Архангельской области, нарушают ее права и законные интересы при участии в госзакупках лекарств и медизделий. К участию в судебном разбирательстве была привлечена ФАС России.
ФАС России полагает, что в соответствии со ст. 26.1 Закона Архангельской области ГУП Архангельской области «Фармация» было необоснованно определено единственным поставщиком по осуществлению ряда работ и услуг. При этом постановлением № 130-пп правительство обязывало все медорганизации региона осуществлять закупки у указанного ГУПа в объеме не менее 90% денежных средств, получаемых из всех источников финансирования.
«Рассматриваемые нормативно-правовые акты не только содержат признаки ограничения конкуренции (ч.1. ст.15 135-ФЗ) на рынках лекарственных препаратов, медизделий, специализированных продуктов лечебного питания, дезинфицирующих средств в границах Архангельской области, нарушая права профессиональных участников рынка, но и обязывают заказчиков, участвующих в реализации программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, проводить закупки в обход конкурентных процедур, предусмотренных 44-ФЗ», - сообщил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов.
По словам заместителя руководителя ФАС России Алексея Доценко, акты, изданные правительством региона, не только противоречат нормам Закона о контрактной системе и Закона о защите конкуренции, но и идут вразрез с Указом Президента России№618, обязывающем субъекты Российской Федерации содействовать развитию конкуренции.
Архангельский областной суд учел правовую позицию ФАС России, признав антиконкурентные нормативно-правовые акты недействующими, сообщает ФАС России.
«Случилось то, что должно было случиться, – комментирует решение суда руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Сергей ПИВКОВ. – Мы сразу предупреждали об опасности создания такой монополии, но большинство коллег-депутатов поддались уговорам правительства и проголосовали «за». Самые большие опасения вызывало устранение конкуренции, которое напрямую влияет на цену товара. Тем более, мы все прекрасно знаем, что цены у «Фармации» зачастую выше, чем у конкурентов. Да и не было никакой уверенности, что такое положение дел не породит коррупцию, когда закупки будут производиться только у «своих» фирм и товаропроизводителей. А механизмы контроля, предложенные правительством, нам показались слабыми. Поэтому мы убеждали депутатов не поддаваться на уговоры и доработать закон, но послушное большинство, как обычно, поступило иначе. Теперь в дело вмешался областной суд, который своим решением показал, что мы были правы. Только депутаты от ЛДПР тогда проголосовали «против»! Стоит добавить, что позицию депутатов от ЛДПР разделяют и в региональном Управлении федеральной антимонопольной службы, где также отрицательно отнеслись к идее создания медицинского монополиста».
Суд первой инстанции состоялся. Проигравшие стороны – областное правительство и Собрание депутатов – наверняка подадут апелляцию. Скорее всего, история еще будет иметь продолжение…

02 август 13:04 | : Горячая тема

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