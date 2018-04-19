Холодов - не блогер. Предвыборная ситуация в Шенкурском районе (проект "Кто кого?")

В Архангельской области полным ходом идет подготовка к выборам в региональное Заксобрание.

Пока команда «депутаты, на старт!» ещё не дана. Но эксперты уже прикидывают шансы тех или иных кандидатов по мажоритарным округам. Тем более что отпускной август месяц вряд ли что изменит в раскладе сил.

Этой публикацией ИА RUSNORD открывает краткосрочный проект «кто кого?». Сегодня мы рассмотрим 23-й одномандатный избирательный округ.

По мнению наблюдателей, схватка здесь обещает быть жаркой. Из пяти зарегистрированных кандидатов, реальные претенденты на депутатский мандат трое – Холодов, Новиков и Арсентьев. Итак…

Александр Холодов третий раз идёт на выборы в областное Собрание, его планида – сельское хозяйство и всё, что с этим связано. За ним стоит Сельскохозяйственная артель «Ступинское», в региональном парламенте он занимает пост заместителя председателя профильного Комитета. Вроде бы, всё по уму… если бы не один нюанс, на который избиратель может и не обратить внимания. На этот раз единоросс Холодов идёт на выборы почему-то от другой политической партии, конкретно «Родины». Мы уже писали о том, что её региональное отделение сделало ставку на неожиданность – в кандидатском списке кого только нет, от действующих членов других партий до во всём разочарованных блогеров. Но Холодов-то не блогер, в нём самом разочаровались избиратели. За два отсиженных в облсобрании срока он так и не смог стать лоббистом интересов района, который представляет. Местные наблюдатели прямо говорят – устали ждать всего им обещанного, а ведь именно на одномандатнике лежит весь груз ответственности перед избирателями (партия более расплывчатое понятие). И то, если набрать в интернет-поисковике его фамилию, то вылезают почему-то совсем неблаговидные истории, типа вот этой. Да, у него опыт парламентского закулисья, привычка к сессиям… но всегда ли это хорошо для дела?

Победа Ивана Новикова в единороссовском праймериз стала настоящим политическим сюрпризом сезона. Когда он только заявился, эксперты посчитали, что это технический кандидат, выполняющий при ком-то определённую функцию. Однако вполне серьёзная избирательная кампания, направленная на результат, породила другую волну слухов – якобы губернатор Орлов отпускает своего бывшего пресс-секретаря на вольные хлеба. Нам пока так и не удалось получить у него самого комментарий – почему Иван вдруг прерывает вполне успешную карьеру чиновника (в 33 года рулить информационной политикой региона что-то да значит) и уходит во всегда ненадёжное политическое плавание. Пока ясно одно – для Новикова это очень серьёзно. И путь в действительно большую политику он начинает с родного для себя Шенкурского района. Пилоты «Формулы-1» знают – как стартанёшь, так и поедешь…

И Игорь Арсентьев. Тоже молодой политик, но от ЛДПР. Показавший очень неплохой результат на довыборах в мае прошлого года, там что-то не то было с подсчётом голосов в пользу кандидата от партии власти. Может быть, у него нет таких связей и такого информационного ресурса, как у Новикова. Зато он гарантировано проходит в областное Собрание по партийному списку, где стоит вторым номером после Жириновского. Не может не пройти, ЛДПР в последние годы задвинула КПРФ и уверенно становится второй политической силой не только в нашем регионе, но и в стране. Вряд ли сбудется мечта сторонников либерал-демократов, что обожаемый ими Владимир Вольфович займёт место в зале заседания на площади Ленина в Архангельске (у него на Охотном ряду в Москве всё в порядке), поэтому Игорь по любому первый. В данном раскладе победа в одномандатном округе для него вторична.

А остальное… станет ясно в сентябре. Главное, не забыть прийти проголосовать.