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Наш смельчак! Депутат Госдумы от Архангельской области Дмитрий Юрков не голосовал за проект пенсионной реформы

Как сообщают федеральные информационные агентства, «за» пенсионную реформу сегодня проголосовали 328 депутатов Госдумы, против - 102 парламентария, воздержавшихся не было. Всего проголосовало 432 депутата из 450.

Предсказуемо против скандального законопроекта  проголосовали депутаты КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". "В "Единой России" восемь человек не принимали участия в голосовании, а член фракции единороссов Наталья Поклонская была против.

От голосования по разным причинам уклонились восемь единороссов. РБК назвало их звонкие имена - Борцов, Железняк, Балыхин, Игнатов, Милонов, Фетисов, Юрков и Колесников.

Интересно, руководитель фракции ЕР Сергей Неверов утверждает, что у не голосовавших единороссов расхождения с линией партии нет, они просто отсутствовали по уважительным причинам в зале заседаний.

Однако депутат от Архангельской области Дмитрий Юрков (речь, судя по всему, о нем, иных Юрковых во фракции ЕР нет) на своей страничке в социальной сети сообщает следующее:

В первом чтении вместе с коллегами мы приняли изменения в Трудовой Кодекс РФ.
В Трудовом Кодексе закреплено, что в день прохождения диспансеризации работник по письменному заявлению освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню. При этом на время прохождения диспансеризации за работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок по месту работы. Работники вправе будут получать освобождение от работы для прохождения диспансеризации не чаще, чем один раз в 3 года.

Получается, что присутствовал, но занимался совсем другими делами. Скрытая оппозиция? В любом случае – безумству храбрых…!

19 июль 17:58 | : Горячая тема / Политика

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