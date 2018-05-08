Архангельская область: Куда уходят депутаты (на примере М. Корельского и Э. Белокоровина)

Помните пьесу "В поисках радости" популярного в хрущёвскую оттепель драматурга Виктора Розова? По ней ещё фильм был поставлен «Шумный день», с молодым Табаковым в главной роли. Странное название, интригующее. Вроде бы оттепель после сталинских заморозков, глоток свежего воздуха… но вместо мрачных нквдшных аскетов в жизнь входят всякие приспособленцы, одурманенные вещизмом, а то и предшественники надвигающегося капитализма – спекулянты. Мешают радоваться, короче.

Вот и теперь. Вроде бы выборы на носу - важные, региональные. Россия выходит из подгруппы на Чемпионате мира (в кои веки раз). Но нет, не радостно. Тревожно.

Тревожно мне обычно тогда, когда я чего-то не понимаю. В данном случае я не понимаю, почему уходит из политики Эрнест Белокоровин. Почему ушёл Макс Корельский (с той же формулировкой – хочу всецело отдаться бизнесу), понять несложно. У него квартира в Москве (из собственных источников известно), недвижимость всегда обязывает. Его бизнес (юриспруденция) в кейсе умещается. У него тёща (уважаемая Елена Андреевна) почти москвичка (три срока в Госдуме по столичным понятиям приравниваются к месту рождения). У него дети скоро школу закончат… им лучше в МГИМО-МГУ, чем в САФУ. С моей точки зрения, аргументы неубиенные.

А что у Эрнеста Анатольевича? Бизнес по уши врос в архангельскую землю - до такой степени, что коллеги из «Эха севера» его когда-то «доном» окрестили (с намеком сами знаете на кого). Депутат четырёх (!) созывов. Председатель думского Комитета (по их меркам ну очень круто). Дважды министр областного правительства (при двух губернаторах, значит, оценили деловую хватку). Две попытки стать мэром Архангельска (дважды не дошёл до финала по не зависящим от него обстоятельствам).

«Хочу вовремя уйти из политики… пора дать дорогу молодым». Вот кому он горбатого лепит? В его возрасте (55) политика - самое оно. Особенно, если соблюдаешь здоровый образ жизни. Разговоры об общественной работе, докторской диссертации, пардон, в пользу бедных. После такой насыщенной жизни уйти в тень… да заскучает сразу.

Тем более, что карьеру человек делал через политику. Впервые я внимательно разглядел Белокоровина через объектив телекамеры, когда в качестве фрилансера снимал очередной съезд Союза правых сил в каком-то подмосковном пансионате. Сидел он рядом с Дмитрием Таскаевым… лицо было у него такое… праволиберальное (как раз заканчивался 2001 год). Но потом быстро соскочил в набиравшее силу «Единство» (предтечу ЕР), старший товарищ туда чуть позже подтянулся. Звали нашего героя тогда запросто – Эрни Белка, и бизнес был стрёмным (поднимался на спиртосодержащей вкуснятине). Но всё это осталось в демократическом прошлом, зачем старое ворошить.

Я просто рассуждаю. Много лет солидный политик Эрнест Анатольевич держит при себе опытного политтехнолога Диму (иногда к нему ещё и Рустам присоединяется). На июньских праймериз занимает первое место, одолев в трудной позиционной борьбе Михаила Авалиани. В родном для них обоих Соломбальском округе… это какое же бабло… пардон, влияние включить нужно было?! При подобном раскладе пятый созыв Белокоровину был гарантирован, на финальном этапе на него бы бесплатно сработал партийно-административный ресурс.

Коллеги из других изданий раскручивают версию, что известные в регионе единороссы вдруг ощутили ответственность за непопулярные решения, поддерживаемые их партией (НДС, пенсионный возраст и пр.), и, сгорая от стыда, решили самоотстраниться. Ох, не верится. Тем более, что самые динозавры региональной политики, спрыгнувшие с праймериз (Поликарпов, Вторый, Аннин), сделали это по своим причинам (каждый по своей). Причём заранее, когда наш герой шёл до конца, победив и порастратившись. Красивый жест, никто не спорит… и всё-таки.

И тут я вспоминаю, почему на губернаторских выборах 2004-го года побеждавший по всем статьям Крупчак снял свою кандидатуру. Как гласит народная молва, подкреплённая сведениями из собственных источников со Старой площади, Владимира Ярославовича, на тот момент уже действующего депутата Государственный Думы, вызвали в один высокий кабинет, из которого был виден Магадан. И предложили сняться с выборов. Не в пользу кого-то, а по другим причинам, связанным непосредственно с его бизнесом. Типа, в парламент с таким портфолио ещё можно, а вот в губернаторы уже нельзя. Так приоткрылась дверца для никчемного молочника Киселёва… но это уже совсем другая история.

К чему я это? А ни к чему. Надо же понять, почему с выборов снимаются заведомые победители.

P.S. На партийной конференции "Единой России" Эрнест Белокоровин был включен в региональную часть списка кандидатов по 8 одномандатному округу под номером один. Уф, пронесло...

Леонид Черток