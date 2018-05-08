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Этот жестокий САФУ. Галину Вениаминовну Полякову довели до слез

Как уже сообщало наше агентство, в Северном Арктическом Федеральном Университете запущен процесс увольнения возрастных преподавателей по схеме «кому за 70-х».

Руководство вуза ссылается на общероссийскую тенденцию, подкрепленной системой контрактов – их можно просто не продлять.

Одной из первых под кампанию попала преподаватель кафедры русской литературы Галина Полякова, за свою многолетнюю практику воспитавшая не только учителей родного языка, но и целую плеяду архангельских журналистов, отзывающихся о ней исключительно в превосходных выражениях.

Именно журналисты связались со своим педагогом… и вот, что они пишут в соцсетях:

Я только что пришла от Галины Вениаминовны Поляковой. Вопрос по ней решен! На выход!

 Потому что не окончила курсы компьютерной грамотности-раз. И ей за 70 лет-два.

Полтора часа, что я была у нее, она плакала. Плакала, плакала, плакала. Выглядит неважно.

Я считаю, те, кто придумал этот иезуитский способ убивать уникальных, штучных преподавателей - преступники. И, если ее сердце не выдержит, а она в тяжелом состоянии, эти люди будут отвечать ТАМ.

В социальных сетях инициирован сбор подписей под письмом протеста в адрес главы Счетной палаты и главного попечителя федерального университета Алексея Кудрина, не без оснований считающегося крышей ректора САФУ Елены Кудряшовой.

Как выяснили наблюдатели, к губернатору Архангельской области с этой проблемой обращаться бесполезно, так как вуз находится в федеральном подчинении. Разве что за моральной поддержкой…

(фото с сайта Архсвобода)

17 июнь 09:38 | : Горячая тема / Скандалы

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