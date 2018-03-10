Архангельская область: Цена добра. В чём согрешила Наташа Ерёмина?

Вы давно не читали доносы? Не сообщения о готовящихся преступлениях, а именно доносы. Про то, как кто-то не то сказал или написал, что воду льёт на мельницу мирового империализма.

Особый стиль. И совсем не забытый.

Эта история шокировала Архангельскую область. В феврале месяце выяснилось, что известный архангельский журналист Рома Соколов умирает от рака. Не сам факт шокировал (увы, эта болезнь не щадит никого, а еврейский мальчик, который давным-давно должен был изобрести лекарство от неё, сгорел в печи Освенцима), а вся предыстория. Роме долго не могли поставить правильный диагноз, и платно, и бесплатно.

Наконец поставили. Разрезали, посмотрели, зашили обратно. Короче, не рискнули. Это был приговор? Можно спорить. Но стороннему наблюдателю, не искушённому в медицинских делах, покажется именно так.

Представляю себя на его месте. Отхожу после наркоза, узнаю, чем закончилась операция… и начинаю готовится к УХОДУ. Да, обидно, когда тебе слегка за сорок, а что делать.

Ещё один шокирующей момент. Рома – сотрудник не какого-то там частного издания, а пресс-службы областной администрации. И к нему никакого особого отношения. Уже слышу возмущённые вопли читателей: «А что, должно быть?!» Да, уважаемые, должно. В нашей стране далеко не равных возможностей. Как компенсация за довольно скромную зарплату. Слышал из уст депутата Госдумы от нашей области: «Как мы будем помогать чужим, если своим помочь не можем?!» И готов подписаться.

Рома скромен, как любой нормальный мужик, не достаёт окружающих своими проблемами. Тут должен появиться спаситель, способный отбросить многие, часто надуманные нами самими, представления о приличиях. И тут журналисту Соколову крупно повезло. С бывшей начальницей, ныне работающей в администрации Северодвинска. Которая ставит на уши буквально всех – от социальных сетей до областных и городских властей. На лечение Роману скидываются все, вплоть до сенаторов. Иначе бы ему скидывались… сами знаете, на что. Сгущаю? Вы посмотрите на его послеоперационные фотографии, сделанные в палате архангельского онкодиспансера, и вопросы сами отпадут.

Почему Израиль? Потому что лучшие онкологи там, в Германии и Швейцарии. Обидно? А то. Тем более, что среди них много бывших наших соотечественников. И в том, что они уехали за лучшими предложениями по работе и устройству быта, явно не вина Наташи Ерёминой.

Но на Земле Обетованной, если чудеса и случаются, то не каждый день и даже не каждый век. Рак такая штука… он дырочку всегда найдёт. Кому-то везёт, больше или меньше, кому-то нет. Кто-то с этим диагнозом живёт годами, а кого-то, очень известного и успешного, мы поминаем.

Роме не стали там делать операцию, назначили курс специальной химиотерапии. Но сравните его фотографии до и после поездки. Ему явно продлили ЖИЗНЬ, заложили веру, желание бороться. Сколько это может стоить в денежном выражении? Лично я теряюсь.

Но вот появляется письмо возмущённого коллектива онкодиспансера. Возмущённого не чудесным спасением Ромы (хотя такие нотки тоже звучат), но поведением Натальи Ерёминой. Прежде всего, как чиновника. Своими постами в социальных сетях порочащего не только архангельскую, но и всю отечественную медицину. Мало того, агитирующего за прямого её конкурента, медицину израильскую.

«…активно распространяет клеветнические сведения»… «…пропагандирует в пользу Израиля»… «…порочит профессионализм сотрудников областного онкологического диспансера» - это строки из письма. Как цитаты из Александра Галича: «… как мать заявляю, как женщина… израильская, говорю, военщина». Интересно, сколько лет автору письмеца… по ходу, мы с ним ровесники.

Кстати, насчёт пропаганды. Наташа Ерёмина на своей личной страничке в соцсети «ВКонтакте» рассказывала о методах и преимуществах лечения в израильских клиниках. То есть, пропагандировала, и за это должна быть уволена. Но что тогда нужно сделать с Константином Эрнстом?! В эфире его Первого канала постоянно собирают деньги на лечение детей от онкологии. Причём уточняют – помочь можно только в Израиле, Америке, Европе… у нас за такие заболевания просто не берутся. Это ли не пропаганда… всё, Костя, собирай манатки!

Ещё из письма: «…результаты нашего лечения не уступают, а иногда даже превосходят общероссийские и мировые». Я знаю случай, когда близкому мне пациенту архангельские онкологи предложили операцию, а в московской клинике ужаснулись: «Не выдержит многочасового наркоза, слабое сердце, слабые лёгкие». И кому прикажете верить?

Мне звонят, в том числе и коллеги по цеху, зная, что я принял сторону Ерёминой: «А как быть тем, кто не может собрать денег на лечение?». Ну, давайте умрём ВСЕ, если так кажется справедливо.

Это великое счастье, что у наших онкобольных появился Израиль!

Я видел, как умирал от рака пищевода великий актёр Анатолий Солоницын («Андрей Рублёв») - на кровати крутился комок адской боли. 1982 год… какой Израиль?!

Я знаю, как в советской Москве за любые деньги люди пытались купить для родных импортные обезболивающие, и насколько это было небезопасно с точки зрения того закона и той морали.

Мой первый тесть тоже умер от рака в мучениях. Известный адвокат, проректор МАДИ, Герой Советского Союза, очень небедный человек по тем меркам. «Эх, его бы в Израиль», - вздыхали врачи Онкоцентра на Каширке. 1987 год, перестройка… говорить уже можно, но до Израиля ещё как до Марса.

В письме делается упор на то, что Наташа Ерёмина - госслужащая, а, значит, не имеет права на собственное мнение. Но она журналист, творческая личность… пусть её должность называется по-другому. Путин говорит про своего пресс-секретаря: «Мой Песков какую только пургу не несет». И что-то никто Диму не увольняет. Вот Шойгу нельзя нести… хотя тоже случается. Рогозин, журналист по образованию, такое нёс, что его фракцию в Госдуме расформировали, только в вице-премьерах и притих. Но только из Ерёминой пытаются сделать какое-то исчадие либерализма и вольнодумства.

И вообще, соцсети давно превратились в современный аналог дореволюционных дневников. Посмотрите, какие фотографии там иногда постят депутаты, публичные люди, с которых по идее всем нужно брать пример. Это же диагноз для психиатра…

Да, Наташа излишне эмоциональна. «У них что-то с Ромой?», - спрашивали меня всё те же коллеги. – «Да ничего, - отвечаю, - просто это свойство натуры позволяет ей делать поистине великие дела. Такие, как спасение человека».

Подписавшие письмо жалуются, что не знают, как отвечать, как смотреть в глаза своим знакомым. Интересно, каких знакомых эти знакомые выберут, если их самих прихватит – этих обидчивых из онкодиспансера или такую невоздержанную на язык, но неравнодушную журналистку? Для меня ответ очевиден.

«Не делай добра – не получишь зла» - какая всё-таки подлая поговорка.

Наташа раскаялась в своих резких словах. Дай Бог, чтобы внутренне не менялась… иначе у других Романов уже не будет никакой надежды.

Всё остальное на совести подписантов из онкодиспансера…

Леонид Черток