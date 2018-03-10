Дело Сергея Аверина: Прокурорский интерес

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Хочется также отметить активную роль прокуратуры Архангельской области в данном вопросе, которая себе в заслугу ставит инициативу по фактическому нарушению требований российского законодательства по изменению территориальной подсудности - процедуры, предусмотренные законом, были нарушены, а в российском законодательстве не нашлось норм для обоснования изменения подсудности. Пришлось ссылаться на нормы Европейского суда по правам человека. Того самого суда, исполнение постановлений которого предусмотрено в России в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ в случаях, если исчерпаны все конституционно установленные внутригосударственные средства судебной защиты. Есть мнение, что сопровождение данного дела обеспечивает лично Прокурор Архангельской области Наседкин В. А. (прекративший успешную карьеру в Прокуратуре Московской области и направленный в Архангельскую область после возбуждения ФСБ уголовных дел в отношении высокопоставленных руководителей Московской областной Прокуратуры которые, по мнению столичного следствия, крышевали подпольный игорный бизнес в Московской области).

Такой непосредственный интерес информированные источники связывают с тем, что отец Аверина С.М. - Аверин М. Г., будучи председателем Архангельского Областного суда, неоднократно давал публичные наставления прокурору области Наседкину В. А. о необходимости организации деятельности областной Прокуратуры в точном соответствии с законодательством РФ, и нежелательности использования практик, привычных для деятельности в Московской области.

Естественно, что господин Наседкин стремится максимально использовать сложившуюся ситуацию, и его инициатива по изменению места рассмотрения дела в Санкт-Петербурге не что иное, как подтверждение слабости и несостоятельности обвинения.



В самом деле отсутствуют материалы, подтверждающие сумму вменяемого хищения. По материалам финансовой экспертизы, сумма нецелевого использования средств (на цели, не связанные с исполнением муниципального контракта - именно в такой "конструкции" следствие и прокуратура пытаются сконфигурировать обвинение) в десять раз меньше предлагаемой следствием суммы, но использование и этой суммы стороной защиты также подтверждается документально.

Что касается самого обвинения, то, по мнению Аверина С. М., отсутствует само события преступления, нет и не могло быть хищения путем обмана или введения в заблуждение лиц (потерпевшим признано Министерство строительства Архангельской области), которые сами и разработали схему по финансированию строительства домов для ветеранов за счет средств, выплачиваемых из бюджета на финансирование строительства очистных сооружений по муниципальному контракту. Хотелось бы задать Прокуратуре Архангельской области, которая должна не только поддерживать обвинение, но и обеспечивать защиту интересов государства, вопрос - когда подобные схемы нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств правительством Архангельской области станут предметом ее внимания? Материалов для подобной проверки и принятия мер прокурорского реагирования предостаточно...

P.S. На недавней встрече в Кремле с представителями силовых ведомств президент России Владимир Путин в числе приоритетов ФСБ не упомянул борьбу с экономическими преступлениями, хотя в марте 2017 г. назвал этот вид деятельности в числе ключевых участков работы, попросив службу действовать на этом направлении более активно. В список ключевых направлений работы данного ведомства добавлены защита госграницы и борьба с экстремизмом. …В то же время, в числе основных приоритетов Генпрокуратуры глава государства назвал защиту законных прав и интересов предпринимателей. В последние годы прокуратура активно развивала это направление своей деятельности, и президент ее в этом не раз поддерживал…