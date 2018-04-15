Каждый сам за себя, или Как Виталий Фортыгин потерял контроль над партией в регионе

Вчера, 24 мая, один из самых авторитетных политиков региона, многолетний депутат и первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» написал заявление с просьбой исключить себя из участников предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» в депутаты областного Собрания. Такое решение вызвано беспрецедентным беспределом, который устроил оргкомитет по организации предварительного голосования.

Андрей Аннин - член партии с двухтысячных годов, избран от Виноградовского и Холмогорского районов, сам проживает в Виноградовском районе. Уже не первый созыв возглавляет комитет по ТЭК и ЖКХ – одно из самых проблемных направлений деятельности в регионе. По словам коллег, Андрей Аннин является одним из самых уважаемых политиков региона и имеет значительный вес среди партийцев. Решение Аннина шокировало однопартийцев, но по их же словам, это достойный выход из этой недостойной ситуации.

Мало того, по словам источников в политсовете партии сейчас вслед за Анниным могут пойти ряд коллег, в чьих избирательных округах схожие проблемы, такие как Александр Холодов, Игорь Чесноков, Юрий Сердюк и другие.

«Если первый зам. секретаря партии принимает такое решение, то что делать нам? Такое решение доказывает, что продолжать участвовать в этом мероприятии бессмысленно и вредно для репутации. И решений нет. Партия организовала весь процесс так, чтоб провести своих. И это наказание невиновных, которое мы сейчас читаем в СМИ про некоторых кандидатов, говорит только о том, что нас считают за идиотов и хотят отвлечь от настоящих нарушений, влияющих на результат. Одним запрещают конкурсы, другим дают школьные автобусы для подвоза. Одним запрещают подвоз избирателей, хотя это не нарушение положения и партией не предусмотрено выездного голосования, а другим собирают коллективы школ и детсадов. Это что такое? Дайте тогда равные возможности всем! Читайте положение сами и замечания делайте с отсылками на статьи положения и регламента, а не как вздумается. Посмотрим, что будет дальше и тогда уже примем решение», - сообщил в частной беседе с представителем редакции ИА RUSNORD один из участников предварительного голосования.

Наблюдатели также отмечают, что предварительное голосование организовано довольно бездарно: кандидатами не занимаются, единой линейки мероприятий, в которую были бы встроены все кандидаты, нет, кроме скучных дебатов и этих скандалов – других инфоповодов, о которых стоило бы писать, практически нет.

Так же, как и нет единой логики работы. Если в 2013 году был солидный оргкомитет, наблюдательный совет, который следил за чистотой процесса, партия давала единый стиль, в котором кандидаты делали агитационные материалы и приглашали на мероприятия. Сейчас ничего этого нет. А в региональном оргкомитете члены исполкома – статисты, предприниматели и малоизвестные личности. Какие решения будет принимать такой оргкомитет? Конечно же такие, какие нужны самому Фортыгину. Только устроит ли это избирателей, которые в итоге и будут голосовать за будущий депутатский корпус?

По информации редакции, группа партийцев в настоящий момент готовит обращение в центральный исполком «Единой России» с просьбой призвать к порядку региональное руководство партией.