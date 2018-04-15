Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Каждый сам за себя, или Как Виталий Фортыгин потерял контроль над партией в регионе

Вчера, 24 мая, один из самых авторитетных политиков региона, многолетний депутат и первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» написал заявление с просьбой исключить себя из участников предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» в депутаты областного Собрания. Такое решение вызвано беспрецедентным беспределом, который устроил оргкомитет по организации предварительного голосования.  

Андрей Аннин - член партии с двухтысячных годов, избран от Виноградовского и Холмогорского районов, сам проживает в Виноградовском районе. Уже не первый созыв возглавляет комитет по ТЭК и ЖКХ – одно из самых проблемных направлений деятельности в регионе. По словам коллег, Андрей Аннин является одним из самых уважаемых политиков региона и имеет значительный вес среди партийцев. Решение Аннина шокировало однопартийцев, но по их же словам, это достойный выход из этой недостойной ситуации.  

Мало того, по словам источников в политсовете партии сейчас вслед за Анниным могут пойти ряд коллег, в чьих избирательных округах схожие проблемы, такие как Александр Холодов, Игорь Чесноков, Юрий Сердюк и другие.  

«Если первый зам. секретаря партии принимает такое решение, то что делать нам? Такое решение доказывает, что продолжать участвовать в этом мероприятии бессмысленно и вредно для репутации. И решений нет. Партия организовала весь процесс так, чтоб провести своих. И это наказание невиновных, которое мы сейчас читаем в СМИ про некоторых кандидатов, говорит только о том, что нас считают за идиотов и хотят отвлечь от настоящих нарушений, влияющих на результат. Одним запрещают конкурсы, другим дают школьные автобусы для подвоза. Одним запрещают подвоз избирателей, хотя это не нарушение положения и партией не предусмотрено выездного голосования, а другим собирают коллективы школ и детсадов. Это что такое? Дайте тогда равные возможности всем! Читайте положение сами и замечания делайте с отсылками на статьи положения и регламента, а не как вздумается. Посмотрим, что будет дальше и тогда уже примем решение», - сообщил в частной беседе с представителем редакции ИА RUSNORD один из участников предварительного голосования.   

Наблюдатели также отмечают, что предварительное голосование организовано довольно бездарно: кандидатами не занимаются, единой линейки мероприятий, в которую были бы встроены все кандидаты, нет, кроме скучных дебатов и этих скандалов – других инфоповодов, о которых стоило бы писать, практически нет.

 Так же, как и нет единой логики работы. Если в 2013 году был солидный оргкомитет, наблюдательный совет, который следил за чистотой процесса, партия давала единый стиль, в котором кандидаты делали агитационные материалы и приглашали на мероприятия. Сейчас ничего этого нет. А в региональном оргкомитете члены исполкома – статисты, предприниматели и малоизвестные личности. Какие решения будет принимать такой оргкомитет? Конечно же такие, какие нужны самому Фортыгину. Только устроит ли это избирателей, которые в итоге и будут голосовать за будущий депутатский корпус?  

По информации редакции, группа партийцев в настоящий момент готовит обращение в центральный исполком «Единой России» с просьбой призвать к порядку региональное руководство партией.

25 май 15:44 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
В Архангельске пройдет 1-й фестиваль морского флота Арктики (+ документальный фильм "Крещеные Севером")
«Мы пойдем со Сталиным!». Откровения Василия Поздеева в «Сказках бабушки Галины», выпуск 35
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2018 (196)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)


Деньги


все материалы
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20