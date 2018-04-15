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Интрига праймериз: Андрей Аннин отдал свою победу Екатерине Прокопьевой

Андрей Аннин, председатель Комитета по ЖКХ и энергетике в Архангельском областном Собрании депутатов написал заявление о своем выходе из процедуры праймериз:

Прошу исключить меня из состава участников предварительного голосования…

Заявление подписано вчерашним числом.

Наблюдатели полагают, что этим заявлением он фактически отдает свою победу в 24 территориальном округе, объединяющим Виноградовский, Холмогорский и часть Плесецкого р-нов заместителю губернатора по социальным вопросам Екатерине Прокопьевой. Больше в списке серьезных конкурентов нет.

Данный ход лишь подтверждает слухи о том, что в руководстве области есть серьезные настроения сменить спикера регионального парламента Виктора Новожилова на новое женское лицо.

Напомним, что партия «Единая Россия» не раз заявляла, что именно победа в праймериз будет основанием для включения кандидата в партийный список. Об этом читайте здесь.  

  

25 май 08:47 | : Горячая тема / Политика

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