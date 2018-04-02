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"Его подставили". Депутаты АрхГорДумы не смогли досрочно лишить своего коллегу Алиева мандата

На внеочередной сессии депутаты Архангельского горсовета так и не смогли досрочно лишить мандата своего коллегу Гусейна Алиева, получившего реальный тюремный срок.

«За» лишение проголосовали 14 человек, когда регламент требует не меньше 16-ти.

И это сознательная позиция. Всего на сессии присутствовало 22 народных избранника (из списочного 29), 6 просто не голосовали, двое воздержались, а двое были решительно против.

В число последних входит депутат от ЛДПР Ростислав Васильев, который так объяснил журналистам свою позицию:

- Я лично не буду поддерживать о досрочном. Хоть он и из другой фракции, для меня достаточно сомнительная фабула того обвинения. Я, если честно, недопонимаю, что там произошло. Есть ощущение, что он подставился, но это мое личное мнение. Считаю, поддерживать это не стоит.

Гусейн Алиев единственный представитель патриотической партии «Родина» в городском заксобрании, чем с самого начала вызывал шутки и смех в рядах политического бомонда. Впрочем, по мнению политологов, после фиаско на последних госдумовских выборах шансы «Родины» на возрождение как политической силы равны нулю.

Напомним, что депутат Алиев попался на попытке продажи удостоверения помощника депутата за 400 тысяч рублей. Наблюдатели полагают, что это были происки бизнес-конкурентов Алиева, сыгравших на его недалекости и бескорыстной любви к дензнакам. Тем не менее, срок придется отсидеть.

 

14 май 12:46 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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