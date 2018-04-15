Архангелогородцу предложено возглавить Счетную палату

Руководителю Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министру финансов РФ, главе попечительского совета САФУ Алексею Кудрину, которого в Архангельске принято считать земляком, хотя в нашем городе он только закончил среднюю школу, сделано предложение возглавить Счетную палату. Об этом сообщает издание «Ведомости» с ссылкой на собственные источники в Кремле.

Нынешний председатель палаты Татьяна Голикова («мадам Арбидол») выдвинута премьером Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике, и вряд ли откажется от столь лесного предложения.

Уже известна реакция самого Кудрина, которому, напомним, прочили должность в аппарате президента по связям с странами Запада: «Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций». Эксперты уверены, что предложение возглавить Счетную палату будет принято, в первую очередь, из-за открывающихся возможностей.

В то же время наблюдатели поздравляют ректора САФУ Елену Кудряшову с усилением позиций ее персональной «крыши».

(на фото: чем не рубаха-парень)