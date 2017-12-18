Фарфоровая баронесса. Памяти военврача Ноэми Ароновны Нерославской

Эта фарфоровая статуэтка всегда красовалась за стеклом в серванте, возбуждая жгучий интерес детей. Софья Абрамовна иронически называла ее " фарфоровой баронессой", но относилась бережно и не разрешала дочерям ее трогать. А девочкам так хотелось поиграть с восхитительной хрупкой куклой, рассмотреть тончайшие кружева и воланы пышного розового платья, оборки капора и изящную фигуру стоящего перед дамой на одном колене фрачного кавалера. Когда Нинка подросла, она перестала клянчить у матери вещицу, но интерес к ней не пропал.





Однажды, когда перед праздником в доме стоял дым коромыслом: все мылось, вытиралось и расставлялось по местам, - Софья Абрамовна взяла баронессу в руки и привычно- осторожно стала протирать все складки и завитушки старого фарфора. И тогда Нинка решила не отступать: выяснить загадку фарфоровой фигурки.





- Мам, откуда она у нас? Ну, расскажи, наконец! Сколько раз мы с Лилькой тебя спрашивали о ней, а ты только улыбалась и отмалчивалась!





Мать аккуратно поставила фигурку на место и присела на диван.





- Устала... Давай передохнем. Ладно, ты уже большая, так и быть, расскажу…









* * *





Ночное дежурство в госпитале было на редкость спокойным, и Софья даже смогла задремать на клеенчатой кушетке в ординаторской. Война два месяца, как закончилась, а она все никак не могла отоспаться. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату заглянула медсестричка Валя:





- Товарищ капитан! Проснитесь!





Софья вскинулась:





- Что случилось? Кому-то из раненых плохо?





- Нет, Софья Абрамовна. Там Ваша квартирная хозяйка дочку привела. Похоже, рожает девчонка...





- Господи, я же не акушер! Я же роды никогда не принимала! - Софью охватила паника. - Однажды ассистировала на практике, но это еще в институте...





- Доктор, так у нас в госпитале акушеры штатом не предусмотрены. Одни хирурги. А Вы все-таки женщина...





Софья вышла в приемную. Там около порога стояла ее квартирная хозяйка фрау Лемке, поддерживая скорчившуюся от боли молоденькую девушку. Увидев Софью, она бросилась к ней:





- Фройляйн Зофия, помогите! Хильде плохо, она еле дошла сюда...





- Успокойтесь, фрау Марта. Сейчас, сейчас....





Уложив девушку на операционный стол, Софья начала мыться, лихорадочно вспоминая курс акушерства.





Городок Рудольштадт каким-то чудом уцелел во время боев, и когда их часть вошла в город, найти жилье для офицеров не представляло труда. Софью поселили в дом семьи Лемке. Хозяин его погиб на Восточном фронте, в просторном и уютном доме остались только его вдова и шестнадцатилетняя дочь.





Они встретили квартирантку сдержанно и отчасти боязливо, хотя Софья, прекрасно знавшая немецкий язык, однажды услышала, как хозяйка сказала дочери:





- Благодарение Богу, что к нам поставили женщину! Хоть и еврейка, а все-таки врач...Тебе скоро понадобится врач.





И вздохнув, добавила:





- Какое счастье, что твой отец не дожил до того, что его дочь родит ребенка в девушках!..





- Мама, но ты же знаешь... Мы с Паулем просто не успели обвенчаться...





- Да, - снова вздохнула мать, - теперь мы с тобой обе - вдовы. Как мы будем растить этого ребенка - ума не приложу... Еды нет, пеленок нет, лекарств тоже нет... Чудо, что на чердаке сохранилась твоя старая коляска, она пригодится малышу. Пеленки придется сшить из старых простыней. А новое пальто Эриха я попробую обменять на детские вещи. Хорошо, что за нашу квартирантку нам дают торф - зимой сможем купать малыша...





Сначала Софья внутренне возмутилась. Пройдя по разрушенным городам восточной Германии, она видела мучения голодных и бездомных людей, до которых семье Лемке было далеко. Они жили в ухоженном доме, обставленном добротной мебелью, спали на пуховых перинах, а морковный эрзац-кофе пили из чашек тонкого фарфора. В столовой со стены взирал с портрета хозяин дома в военной форме с тщательно закрашенным чернилами Железным крестом.





Но потом она убедилась, что женщины этого дома отчаянно голодают, обменивая на чашку риса или перловки последнее: крепдешиновое платье или довоенный костюм мужа. Жалость к молоденькой напуганной Хильде сжала сердце Софьи. Она стала отдавать хозяйке большую часть своего пайка. Поначалу женщина даже испугалась, но Софья сказала ей на чистейшем немецком языке:





- Не беспокойтесь, фрау Лемке, продукты не отравлены. Просто Хильде нужно лучше питаться. Это для нее и для маленького.





С тех пор Марта готова была молиться на Софью.





- Роды у Хильды были очень тяжелые. Сама хрупкая, тоненькая, таз узкий, а ребенок - богатырь! - рассказывала Софья Абрамовна. - Даже удивительно! Когда у нее кончались силы, я орала на всех известных мне языках - по-немецки, по-русски, даже на идиш: - Тужься! Тужься, черт побери!.. А когда я вытащила из нее ее сына, и уже готова была вздохнуть с облегчением - у Хильды началось кровотечение...





- Господи...- прошептала Нинка, - и что?





- Ничего - улыбнулась мать.- Я дала ей свою кровь. К счастью, у нас оказалась одна группа.





Через неделю нам объявили, что нас переводят. Когда я уезжала, то принесла Хильде двадцать метров марли для ее малыша. Это был царский подарок по тем временам. Вечером перед самым отъездом ко мне в комнату постучала фрау Марта. Она протянула мне эту статуэтку, сказав, что это - самое ценное, что есть в ее доме. Ее муж работал на знаменитом рудольштадтском фарфоровом заводе, и сам сделал эту вещь. Она была с каким-то незаметным дефектом, и поэтому ему разрешили выкупить ее. Я отказывалась, но Марта со слезами на глазах сказала:





- Фройляйн Зофия, Вы спасли жизнь моей дочери и внуку. У меня никого не осталось, кроме них. И нет ничего другого, чем я могла бы отблагодарить Вас. Не отказывайтесь, прошу!





Я взяла... Утром, конечно, похвастала девчонкам в госпитале, и наш фотограф Боря Фрадкин сфотографировал меня с этой баронессой в руках. Помнишь, в альбоме есть фотография?





- Помню...





И Нинка посмотрела на фигурку совсем другими глазами.









* * *





Софье Абрамовне было суждено дожить до нового века.





Когда ее не стало, у Нины появилась мучительное желание - поехать в маленький городок Рудольштадт, посмотреть на него глазами своей молоденькой мамы и - чем черт не шутит! - может быть, найти дом на улице Карлштрассе, 4...





...Когда они с мужем подъехали к этому старому дому, то долго звонили в звонок на аккуратном столбике заборчика, пока, наконец, не открылась дверь, и к калитке не вышла очень пожилая сухонькая женщина, смотревшая на них удивленно и настороженно.





Нина не знала немецкого. Поэтому она просто достала из сумки старую фотографию, на которой улыбалась ее юная мама - в гимнастерке с орденом Красной Звезды и с фарфоровой баронессой в руках.





Соседи, прильнувшие к окнам, не могли понять, почему старая фройляйн Лемке плачет и обнимает совершенно незнакомую женщину.





Фелина Славинская-Пукач, Израиль



