Местное самоуправление - теория и реальность. Задушевный разговор с депутатом АрхГорДумы накануне сессии

Сегодня, 21 апреля, в России отмечается День местного самоуправления, ни бог весть какой праздник, но всё-таки. В этом году он почти совпадает по времени с очередной сессией Архангельской городской Думы, на которой будет зачитан годовой отчет главы администрации областной столицы Игоря Годзиша. Что рассчитывают услышать народные избранники, чем потом порадуют своих избирателей? Об этом редакция ИА RUSNORD решала распросить депутата городского парламента (фракция «Справедливая Россия) Владимира Карпова.

- Владимир Дмитриевич, первым вопросом предстоящей сессии АрхГорДумы обозначен Отчёт Главы муниципального образования Архангельска. Что вы лично ждёте от этого доклада?

- Прежде всего, хотелось бы вспомнить, что эту обязанность Главе ровно пятнадцать лет назад вменил Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». А попросту 131-ФЗ. Статья 36 гласит, что подотчетный жителям города мэр должен ежегодно отчитываться о проделанной работе.

- То есть, насколько еще живо у нас местное самоуправление?

- Естественно, оно живо. Другой вопрос, насколько оно развивается, насколько оно эффективно, как инструмент управления.

- Об этом, наверное, лучше всего, расскажет бюджет.

- Если его «прочтёт» специалист. Однако простой взгляд на документ вряд ли что-то скажет. Ведь бюджет состоит из нескольких муниципальных программ, в которые, как в мешок, упакованы по нескольку ведомственных программ, в которые, как в ещё один мешок, вложены подпрограммы.

- Программы рождает администрация?

- Да, депутаты исключены из процесса планирования, подготовки, согласования и утверждения всех видов муниципальных программ и видят только конечный результат. Депутаты не в праве что-то менять в программах.

- Известно, что бюджет Архангельска на протяжении десятка лет накапливал долг, причём за счет коммерческих кредитов.

- Но с 2017 года мы поняли, что отдавать на обслуживание кредитов по 300 млн. рублей в год при собственных доходах 3,5 млрд. - это слишком. Думаю, Глава в своем докладе этот вопрос осветит более подробно.

- У города огромные неисполненные обязательства. Например, размер неисполненных судебных решений превышает 10 млрд. рублей! Прокуратура вносит предупреждения и протесты. Но воз и ныне там. Почему?

- Думаю, виной тому сложившаяся система отношений, в том числе, бюджетных, когда в местном бюджете видят источник финансирования для вышестоящих бюджетов. Виновата чрезмерная централизация, так называемая «вертикаль», которая высасывает из муниципалитетов ресурсы, отнимает самостоятельность в принятии решений, нагружает чрезмерными полномочиями без выделения соответствующего финансирования.

- А вы бы как хотели?

- Бюджетный кодекс требует от муниципалитета при отсутствии доходов переложить исполнение обязательств на вышестоящий бюджет, или требовать от него финансирования этих обязательств.

- Но мы имеем то, что имеем…

- Для решения этой проблемы я бы предложил на федеральном уровне разработать финансовый инструмент национального ссудного капитала. И дать местным органам самоуправления приоритетный доступ к нему. Тем более, что об этом прямо говорит европейская Хартия о местном самоуправлении.

- Так-то оно так, и всё же, возвращаясь к отчету Главы города…

- Текущее состояние дел в городе мы все знаем неплохо. Меня больше интересует, какие у города перспективы развития, как планируется решать насущные проблемы. Поэтому я и попросил отразить в отчете перспективы газификации Архангельска, когда начнется перевод на национальный ресурс отдельных районов города, будет ли разрабатываться городская программа газификации. Надеюсь, поставленные депутатами вопросы найдут отражение в докладе Главы.