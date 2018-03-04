Ксения Собчак вряд ли станет губернатором Архангельской области

В своем интервью радиостанции “Эхо Москвы» бывший политтехнолог (арт-директор) экс-кандидатки в президенты России Ксении Собчак Антон Красовский рисует образ, далекий от губернатора Поморья. Даже после таких экземпляров, как Киселев и Михальчук.

Журналист рассказал о крайне взбалмошной, неприятной в общении даме, обращающейся с сотрудниками, как с собственными крепостными, к тому же не соблюдающей финансовые договоренности (в просторечии – кидала).

А.Соломин: У вас же были с ней горизонтальные связи?

А.Красовский: Никогда у нас не было с Ксенией Анатольевной не было горизонтальных связей, в этом парадокс, в этом проблема. Я всегда считал, что они такими были, а на самом деле их не было никогда. С Ксенией Анатольевной не бывает никаких горизонтальных связей, с Ксенией Анатольевной бывают связи либо вертикальные, где она либо начальник, либо подчиненный. Все остальное – это так или иначе связи с ее подружками, которые меняются в зависимости от того, у какой подружки появляется новый джип.

Полностью интервью читайте здесь.

Считаем необходимым отметить – Антон Красовский относится к секс-меньшинствам, чего сам не скрывает. Поэтому в его случае надо делать скидку на особенности мировосприятия, в том числе, на повышенную обидчивость.

Напомним, на заключительной встрече кандидатов в президенты победитель гонки Владимир Путин в качестве утешительного приза предложил дочери своего бывшего шефа по питерской мэрии место губернатора в одном из депрессивных регионов.

Архангельское интернет-сообщество почему-то решило, что имелось в виду именно Поморье. Однако наблюдатели считают, что мы не настолько провинились перед главой государства, чтобы нас так изощренно наказывать… есть регионы, которые дали ему голосов еще меньше.

Впрочем, все перестановки ожидаются после инаугурации президента (7 мая).