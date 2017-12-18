Архангельск: Мокрая весна 2018-го года. Как не посадить патриотизм в лужу

Всё-таки неугомонный мы народ – то нам холодно, то снежно, то мокро…

Как все ждали запоздавшую весну, ёжась под мартовскими холодами. И вот потеплело. Физические законы таковы – если повышается температура воздуха, то обязательно тает все, что нападало сверху. Особенно, если это нападавшее чистили всю зиму спустя рукава - работа Плесецкого дорожного управления уже стала притчей во языцех.

Нельзя сказать, что народ только ругается. Иногда дают дельные советы. Например, чем они сами посыпают дорожки на своём приусадебном участке, чтобы не скользило и не чавкало под ногами – берется опилок, посыпается… а потом лопатой, лопатой!

- Нет, - говорят, - это сельский метод, в городе другие технологии. И убирают… только проезжую часть. А тротуары превращаются то в каток, то в лягушатник (бассейн для дошколят). Теща как до нас добирается, такие ужасы рассказывает, что всей семьёй рыдаем по часу.

Местные СМИ наперегонки публикуют фоторепортажи, живописующие, как архангелогородцам не хватает венецианских гондол. Даже обычно лояльное ко всем ветвям власти интернет-издание «Регион29» цитирует на своих страницах недовольных жителей города: «Вот у нас в районе Урицкого — это вообще позор. К остановке не подойти. Урицкого-Обводный не подойти к остановке, вот так ходим».

Дальше, как и положено в приличных СМИ, слово предоставляется противной стороне… ПДУ, то есть. И оно нам вдумчиво объясняет прописные истины – как только температура воздуха повышается, то, что на тротуарах, превращается в снежную кашу, а чуть снова подморозило – в лёд. Всё потому, что тротуары содержатся в так называемом уплотнённом снежном накате, который посыпается песком. Зачем нужен накат, почему нельзя сразу убрать снег – пройтись по тротуарам специальными снегоуборочными машинками, которые есть в городском хозяйстве (сам видел), остаётся тайной за семью печатями.

Но свет в конце тоннеля всё-таки виден. ПДУ обещает будущей зимой заменить привычный песок чем-то другим, название чего пока не разглашается. Уже страшно за обувь и, особенно, за лапки наших домашних питомцев.

Справедливости ради обязан сказать – там, за бугром, бывают и снежные заносы, и слякоть. Идеальная чистота только в районах индивидуальной застройки, где хозяин каждого дома отвечает перед муниципалитетом за кусочек своего тротуара. То же часто и в большом городе, где у домов, сдающихся в наём (апартаменты), есть конкретный хозяин. Но и в остальном… труд дворника относится к высокооплачиваемым рабочим профессиям (наравне с мусорщиками). У нас же им платят… да вы сами знаете.

Конечно, прибавилось работы и травматологам. — Пациент был на улице Воскресенской, 92 у магазина «Дисма». На него упала снежная наледь, а с ней и буквы магазина «Дисма». У человека травма плеча и головы. Ещё один пациент обратился за помощью, потому что когда он проходил мимо не огороженного дома № 12 на улице Гайдара, наледь упала на его плечо… Это из репортажа АГТРК «Поморье». То есть, опасность не только лежит у нас под ногами, но и висит над головами.

Конечно, переживём, мало ли у нас зим снежных и вёсен мокрых было. Но каждая такая идёт в минус. В минус чувству патриотизма. Вот, читайте крик души с одного из интернет-форумов - Хватит кормить Кавказ, Крым, Донбасс! Когда у нас будут проводить чемпионаты мира и зимние олимпийские игры (а не в тропиках - в Сочи)? А не только закладывать камень на открытие спортивного комплекса с указанием постройки 2011 год, да паркеты по сугробам московским чиновникам стелить. А этот закладной камень надо поставить перед входом в областную администрацию пусть все чиновники спотыкаются и читают, что там написали. Ракеты Сармат с бесконечным радиусом порождения из Плесецка запускаем, наши подлодки вдоль всех берегов Америки поставили, а улицы прибрать от грязи не можем, люки крышками закрыть и огнетушители купить. Совсем сбрендили?

Но и это ещё цветочки. Через месяц 9 мая. День Победы. Когда город придёт поминать своих ушедших ветеранов на кладбища. В частности, на Вологодское. Где нет дренажной системы. Где вот-вот поплывёт воинский мемориал. И это будут видеть наши дети - как отношение взрослых к памяти погибших на войне. Как вам такая прививка от патриотизма?

А ведь именно это 9-е мая очень важно, в том числе, в политическом смысле. По центру города отдельной колонной пройдёт «Бессмертный экипаж», пронесут фотографии не только советских моряков, но и их иностранных коллег из экипажей английских и американских конвоев. Как вам такая акция на фоне всех сегодняшних внешнеполитических скандалов и санкций?

Впрочем, это тема для отдельного большого разговора… скоро к ней вернёмся.

Леонид Черток