Удачный альянс. Дмитрий Таскаев пришел работать к Владимиру Буторину (холдинг "УЛК") замом по строительству

Как стало известно редакции ИА RUSNORD из собственных источников, известный в прошлом архангельский политик и бизнесмен Дмитрий Таскаев принял предложение владельца холдинга УЛК Владимира Буторина перейти к нему на работу заместителем по строительству.

В сферу его интересов будут входить, в том числе, СЦБЕ и СЛДК, на месте которых в обозримом будущем должны появится суперсовременные заводы. Знакомые с этим проектом говорят, что «дух захватывает».

Наблюдатели отмечают, что в лице Таскаева холдинг Буторина приобрел одного из самых профессиональных топ-менеджеров региона, к тому же с именем в политических кругах.

В 90-х и нулевых Дмитрий Таскаев был лидером либералов (СПС), занимал в Архангельском областном Собрании пост вице-спикера, владел сетью ювелирных магазинов «Карат». Далее руководитель аппарата в администрации Архангельской области, откуда перешел в САФУ (проректор, отвечающий за строительство). Дальше наступает период, о котором он сам не любит вспоминать. Последнее место работы – «СМУ-2».

Подробности о новой должности и планы на будущее редакция надеется узнать у самого Дмитрия, взяв у него в обозримом будущем интервью (давно обещает).