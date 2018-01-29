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Осторожно: провокатор Чураков. Архангельский псевдоэксперт размещает в соцсетях фейковые фотографии

Бывший журналист Андрей Чураков, представляющийся в последние годы политическим экспертом и пытающийся избраться в законодательные органы от различных политических партий («Яблоко, «Патриоты России»…), разместил в социальных сетях фотографии пожилых граждан, стоящих у мусорных баков якобы в ожидании просрочки от продовольственных магазинов.

В этом он обвинил… губернатора Орлова – вот, мол, до чего довел жителей Архангельска за 6 лет своего правления, куда только смотрят депутаты.

Действующие архангельские журналисты определили место съемки – улица Вологодская, район бань. Они же готовы свидетельствовать – выложенным в Сеть снимкам лет десять, если не больше. То есть, типичный фейк и провокация.

Это уже не первый наезд псевдополитолога на главу региона. Когда-то экс-журналист числился в его советниках, через короткое время был отправлен в отставку… но в частных беседах упорно продолжает намекать, что региональное правительство действует по разработанной им, Чураковым, экономической модели, которую сам же и критикует. Наркологи называют этот нонсенс затяжным абстинентным синдромом.

Напомним, что на последних выборах в российский парламент Чураков, баллотировавшийся от партии «Яблоко», во время телевизионных дебатов не раз назвал Россию – «страной-изгоем». При этом он не брезговал ходить по штабам кандидатов от других партий, предлагая свою лояльность к ним в социальных сетях за определённую сумму. Впрочем, безрезультатно.

29 март 13:05 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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