Минздрав, проснись! В Архангельск едут рожать... и что из этого получается

Зарисовка из социальной сети Facebook (автор известен и заслуживает доверия):

Сейчас в моем купе в поезде две женщины среднего возраста, купившие билеты на нижние места, отказались пустить на свое место девушку с ребенком. Девушка не успела купить заранее нижнее место, у нее ситуация... Она приехала в Архангельск в роддом. Рожать… ребенку 6 дней. Она едет домой в п. Октябрьский вдвоем с ребенком. Она нервничает, устала и хочет спать. Но безумно счастливая и не замечает неадекватности наших соседок. Она постоянно мило извиняется перед ними за то, что пыль от постельного белья, что сумок много и весь коридор заставлен. За все, как будто она тут лишняя.

Большинство роддомов в Архангельской области позакрывали, и женщины вынуждены попадать в такие ситуации. Это политика, ее я комментировать не буду. Но что вообще с людьми-то происходит?

Хотя буду. Это ли не дискриминация женщин? Не говоря уже о том, что ситуация в принципе кривая, но и в таком случае никто не задумывается о комфорте и безопасности женщины и ребенка. А региональный минздрав, между делом, возвращает в федеральный бюджет огромные неиспользованные суммы. А все потому, что всем наплевать, как государственным чиновникам, так и большей части общества!