Страшно вспомнить. 10 лет назад в Архангельск прилетел Илья Михальчук

А вот событие… точнее, юбилей, почему-то оставшийся незамеченным коллегами из других изданий.

В четверг, 15 марта, сразу несколько интернет-ресурсов вспомнили, что в этот день ровно десять лет назад в Архангельске высадился столичный актёрский десант, приехавший протестовать против варварский охоты на бельков (детёнышей гренландского тюленя). Забивали малышей палками… что это, как не варварство.

Оппонировали звёздам шоу-биза наши асфальтовые поморы (те, что кутило только на стенде в краеведческом музее видели). Получилось забавно. Среди первых были персонажи явно одухотворённые (ну, вы понимаете…), вторые выглядели полными придурками, над их фотографиями ещё долго ржал весь интернет.

Читаю воспоминания очевидцев… и тут у меня засвербило. Тот день пришёлся на воскресенье, я как раз очередные Итоги дописывал, и было ещё что-то значимое. Ну, точно, первый прилёт Михальчука в Архангельск!

Сейчас не вспомню, кто первым назвал мне по телефону эту фамилию. Помню, кинулся звонить коллегам подвериться, а они все заняты – над Бедновым да над Ф. Скляром угорают.

Зато сразу появился Саша Донской, совсем недавно выпущенный из СИЗО. Голос такой довольный… как будто его завтра в мэрское кресло вернут. «Я Илью Филипповича хорошо знаю, он из нас, градоначальников, Якутском заправлял. Даже могу назвать его своим учителем…». Я тогда ещё подумал – чему же этот незнакомый мне якут научил Сашу Донса – голой задницей перед телеобъективами вилять, в президенты баллотироваться, гопоту с окраин в пример студентам ставить или городскую землю направо-налево продавать? Как позже выяснилось, всему понемножку.

Но тогда… К весне 2008-го мы так устали от никакучего губернатора Киселёва, что готовы были принять хоть Буратино. Причём неважно, откуда, в своих успели разочароваться ещё во времена правления Ефремова.

Тем более что в первый момент Илья Филиппович скорее понравился. Если его предшественник относился к журналистской братии с брезгливой осторожностью, граничившей с корпоративной ненавистью, то этот на первый же прессухе обратился запросто – «привет, коллеги!», он, типа, раньше чем-то издательским заведовал.

Втираться в доверие, примазываться… это у МИФа был фирменный приём. Также он подошёл к одному видному представителю местной еврейской национально-культурной автономии – «а вы знаете, уважаемый, я ведь из ваших». Полушёпотом сказал, как будто в чём-то неприличном признался. Человек даже отшатнулся… и уехал на ПМЖ в Израиль.

Вообще у Чука (человека с десятком кличек) с этим национальным был полный детектив. Единственная мотивация, по которой проворовавшегося якутского градоначальника поставили на Архангельскую область, было его родство с чиновником из аппарата президента Олегом Говоруном. То ли личное, то ли через жён… точно установить так и не удалось. Хуже то, что многие сочли это достаточным… характерный штрих к кадровой политике в современной России.

А ещё у Якута были отвратительные отношения с полпредом Клебановым. Не личные, а опять через того же Говоруна. Что не поделили? Как мне объяснили, Клебанов относился к ашкенази (европейским евреям), а Говорун к сефардам (ближневосточным евреям). Или наоборот… неважно… но какие аидские страсти на патриархальном Русском Севере!

Если с Киселёвым было скучно, то с Михальчуком стало весело. Почти сразу. На его инаугурации тронный зал областной администрации больше напоминал Съезд дальневосточным шаманов. «А глаза у них какие злые… ты в курсе, что якутские кланы – это покруче, чем чеченские тейпы?», - слал мне смс прямо с места событий известный областной депутат либерального толка.

Кажется, именно тогда впервые прозвучало «якутские туристы», чуть позже «ОПГ «Чужие». Донской быстро разочаровался в этом своём сенсее, который сразу влез в выборы мэра областной столицы с элегантностью бегемота, перепутавшего родное африканское болото с лавкой поморских древностей. Зачем? Как выяснилось, лишь за одним – чтобы пропихнуть в архангельскую мэрию своего племянника на хлебное место зама по строительству. Тот Шаулов, чья фамилия стала нарицательной, как символ коррупционной семейственности, до сих пор скрывается где-то на Украине с уворованной сотней миллионов. На дядюшку, говорят, не в обиде…

Быть чужим для местных стало настоящим кредо для предводителя Пришельцев. Бывший мэр моментально рассорился практически со всеми главами муниципальных образований, кто отказался плясать под его дудку, развязав против Архангельска настоящую финансовую войну. Зато для своих… Молчанский, Нехаев, Бубякин, Тайсаев, Митькин, Дзюник… далеко неполный список пришлых, постоянно входивших в конфронтацию с местным бизнес- и медиа-сообществом. А ещё сводная сестра, поставленная на финансы, и сыновья на не менее вкусный (и коррупционный) лесной сектор. Подробно обо всём том кошмаре писать… только выходной портить.

Впрочем, кто-то его вспоминает с нежным придыханием. И необязательно любовницы (этим тоже грешил, причём чуть ли не в открытую). Кого-то поддержал, за кого-то вступился… что говорит лишь о бренности бытия и относительности всего сущего.

Но это надо было ухитриться – на моей памяти только Михальчук не имел ни единого шанса ни на переназначение, ни, тем более, на прямое избрание, с ним даже Путин общался с выражением явной брезгливости на лице.

В любой другой демократической стране чиновник с такими кондициями отправляется из кабинета прямиком на нары. Но это там, где демократия традиционная, а не суверенная. В нашей реальности обделавшийся со всех сторон губернатор после отставки просто не получает должности советника, министра или полпреда. А Михальчуку и не надо. Он замечательно трудоустраивается в СУ-155, которое с его приходом не вылезает из скандальной хроники в части невыплаченной зарплаты и недостроенных домов в Восточно-Сибирском регионе.

Потом просто теряется. Я слышал, охотится где-то в Африке. Может себе позволить…

Давайте перекрестимся и трижды сплюнем через левое плечо. И хватит с Якута!

Леонид Черток