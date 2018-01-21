Заложники снега и ПДУ. Чем грозит Архангельску банкротство МУПов?

Будем говорить о снеге. В прошлом году о нём говорили, с ним боролись… а он опять взялся падать. Причём невооружённым взглядом видно – ПДУ не справляется. Да, в Москве тоже невиданные заносы, но там это нонсенс, у нас же на северах обычное дело. Притом, что на пресс-завтраке градоначальник твёрдо сказал – если не справляются, будем расставаться. Я по жизни далёк от ЖКХ. Но точно знаю, мастерство любого профессионала проверяется именно в экстремальной ситуации – на стройке, в воздухе, на съёмочной площадке… без разницы. Если тут спасовал, значит, в спокойной обстановке тоже будет работать, спустя рукава, сколько раз мною проверено.

Вот вам зарисовочка этих дней из соцсети - Ой, сегодня наблюдала комическую ситуацию. У высотки работает трактор, который проложил мне путь до высотки, спасибо ему, а то преодолев сугробы во дворе на Дзержинского буквально выбилась из сил по пути на работу. У входа в высотку метровый барьер из снега, наметенный трактором, который мне пришлось перепрыгнуть с разбега. А в холле высотки собрались все дворники, которые должны убирать Площадь Ленина, человек десять, стоят, мэрию обсуждают.

Их бы местами поменять? Без толку, из плохих дворников хорошие руководители не выходят, проверено самой историей.

Общество опять разделилось. Например, депутат горсовета Широкий требует немедленно разорвать контракт с Плесецким дорожным управлением. Ох, как у нас народ любит, когда разрывают, увольняют, а ещё лучше сажают, готовы рукоплескать. Но в нашем случае раздались голоса и в защиту. Характерный пример - Оставьте вы уже в покое ПДУ! надоели нытики! Нормально город убирается. Во всяком случае, получше, чем в прошлые годы Архкомхоз с САХ убирали! Правильно писали уже в комментариях - 2 дня форс-мажора, и уже все изнылись... Метель закончилась и все уже убрано, с утра!

А что, здесь есть над чем подумать. Вот угрожают ПДУ лишить денег, заявленных в контракте. Наверное, не всех денег (в мэрии не звери), а только за те дни, когда народ пробирался к домам-офисам через сугробы. Вроде бы справедливо… но сколько техники должно быть у подрядной организации на случай таких авралов? Брать на стороне в аренду? На какие деньги? Забить подобный форс-мажор в договор? А если лет пять ещё таких снежных коллапсов не будет? Замучается от КРУ отбиваться. Не только ПДУ, но и мэрия, у которой бюджет совсем не резиновый.

Тут другая проблема вылезает. Известно, что многие городские МУПы, в том числе и специализирующиеся на клининге (в широком понимании), находятся в предбанкротном состоянии. Скорее всего, будут приватизированы, с ПДУ контракт заключали не от хорошей жизни. Но нет ли в этом опасности для администрации Архангельска окончательно выпустить из рук контролирующие город вожжи? Ведь нерадивого директора муниципального предприятия мэрия может приструнить, наказать, уволить, если не справляется (примеры вокруг). Зато с партнёром такие штуки не проходят. Ему не прикажешь изыскать возможности вывести на улицу дополнительную технику, договорится с близкими по профилю организациями взаимообразно и под гарантию с своего слова. В коммерции другая мотивация, там только предоплата, в лучшем случае по факту. Не прикажешь, а попросишь, причём не сам, а через кого-то, таковы тамошние правила этикета.

Нет, я ни в коем случае не за ПДУ, я за разум.

Кстати…

На прошедшем в Архангельске Поморском строительном форуме кто-то из наших доморощенных Гауди в порыве градостроительного патриотизма сравнил памятник Ленина на площади того же имени с… римским Колизеем. Мол, вокруг каменного Ильича также жизнь крутится. С одним важным нюансом, Колизей приносит своему родному городу немалую прибыль в твёрдой валюте, а этот наш памятник лишь магнит для отрицательных митинговых эмоций.

Или мы не знаем, как правильно Ленина использовать… хи-хи?

(фото из социальной сети ok)

Леонид Черток