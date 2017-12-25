Депутат Александр Фролов и фонд «Аквилон-Инвест» устроили Масленицу в семи дворах Архангельска

Два дня - 17 и 18 февраля взрослые и дети в Ломоносовском округе и Майской Горке весело провожали зиму. Праздник в лучших народных традициях архангелогородцам устроили благотворительный фонд «Аквилон-Инвест» и депутат городской Думы Александр Фролов.

Эта Масленица, в отличие от общегородской, пришла к жителям семи дворов двух городских округов сама. Провожали зиму от души: с песнями, танцами, хороводами, конкурсами, подарками и, разумеется, блинами. Их организаторы гуляний напекли от души – больше двух тысяч порций. А чтоб зима не успела напоследок никого заморозить, согрели несколько сотен литров чая. Благодаря поддержке депутата Архангельской городской думы Александра Фролова и благотворительного фонда «Аквилон-Инвест» и угощение и подарки были бесплатными для всех гостей. Хотя назвать гостями участников праздников сложно, праздник во дворе - это праздник хозяев!

- Мы пришли всей семьёй, - рассказывает жительница дома №18 на ул. Смольный буян Марина Игнатова. - Даже наш папа, который не особенно любит шумные праздники, составил компанию. А как же иначе, если весь двор собрался?

- Это же Масленица, как не прийти? – сказала пенсионерка Ирина Мариева, которая пришла на праздник с мужем и маленькой внучкой. – Это общий праздник, это радость, веселье! Мы вот всей семьёй кушали блины за столом, всякие блины: со сметаной, с вареньем, и кружевные блины. Мы тут живём недалеко, хорошо, что собирают всех: люди хоть из дома выйдут, прогуляются. И детишкам хорошо.

Директор благотворительного фонда «Аквилон-Инвест» Сергей Чанчиков отмечает:

- Праздник во дворе - это самый «народный» формат. Каждый житель города, вне зависимости от того, где он живёт, должен иметь возможность отпраздновать Масленицу – погулять, покушать блинов – у себя во дворе. Выехать в центр в выходной день могут не все, а выйти во двор - каждый желающий! На каждый двор мы испекли порядка 300 порций блинов. Блины вкусные, блины хвалят, значит, наша задача выполнена.

Одними из самых масштабных проводы зимы были во дворе дома № 2 на ул. Тимме. Благодаря особенностям застройки микрорайона - это один из самых больших дворов областного центра. И хоровод здесь получился самым большим! Такие дворовые гулянья здесь проходят регулярно, поэтому и соседи здесь – настоящее сообщество.

- У нас люди активные, уговаривать никого не надо: дали объявление, и все собрались! - рассказывает председатель правления ЖСК «Северный» Сергей Шпартун. - У нас такие праздники проходят каждый год, и всегда это большое событие и большая радость для всех.

По замыслу организаторов, такие праздники должны не просто дарить радость и веселье, но и превращать двор в полноценное общественное пространство – место, которое объединяет людей.

– А как ещё людей объединить? – подчеркнул депутат городской Думы Александр Фролов. – Иногда соседи, к сожалению, не знают друг друга в лицо, а это уникальная возможность собраться всем вместе, пообщаться, нашим детям бросить гаджеты, поиграть на свежем воздухе. По моим подсчётам здесь, только в одном дворе собралось человек триста, если не больше. Люди на праздник приходят, значит, им это нужно.

Трудно не попасть под очарование зимнего веселья: музыка звучит на весь микрорайон, бодрые зазывалы приглашают мам и пап в общий хоровод с детьми, а повара на праздничной кухне только и успевают раздавать сотни порций горячих блинов.

Праздник собирает всех: бабушки дают мастер-класс народного танца, мамы играют с малышами, папы проверяют силу и молодецкую удаль, школьники с удовольствием «селфятся» с миролюбивым драконом и всеобщим любимцем - хаски. На празднике все желающие смогли бесплатно сфотографироваться на магнит, который организаторы потом доставят на дом. Такое магнитное семейное фото вскоре появится дома у архангелогородки Алисы Лебедевой.

- Большое спасибо организаторам, что устроили такой праздник рядом с домом, – сказала женщина. – И за блиночки – вкусненькие!

Днём – на Масленицу, вечером – в кино: для гостей праздника разыграли ещё и билеты в кинотеатр «Русь», которые предоставил благотворительный фонд «Аквилон-Инвест».

В этом году праздник впервые состоялся во дворе дома №26 на ул. Стрелковой в округе Майская Горка. Вот где всё было впервые, и от того - только зажигательней!

- Супер! Такая классная идея, что хочется и самим что-то подобное устраивать, - рассказывает мама пятилетнего непоседы Антона Ирина. - Вроде бы живём рядом, а многих не знаем. И вот на таком празднике очень здорово всех увидеть, пообщаться. А дети - просто в восторге!

А завершились двухдневные проводы зимы в округе Майская Горка – на площадке близ школы № 35. Сюда Масленица пришла впервые, и жители близлежащих домов встретили её с отличным настроением. На праздник съезжались и на санках, и на лыжах! Угощались блинами, горячим чаем и вместе провожали зиму. Малыши катались с горки и на ватрушках, ребята постарше – на лыжах.

- Мы проводим такие праздники уже десять лет, - рассказывает депутат Архангельской гордумы Александр Фролов. - И с каждым годом охватываем всё больше дворов. В этом году их семь, так что пришлось даже делить праздник на два дня. Главная наша идея — устроить праздник именно во дворе - и для детей, и для взрослых, и для старшего поколения. И, судя по откликам, мы всё делаем правильно.

Формулу успеха гулянья очень просто сформулировал житель Майской горки Леонид Худяков:

- Свой двор – свой праздник!

А в конце праздника, по старой народной традиции, жители округа, собравшись в большом хороводе, сожгли чучело Масленицы. Весело, приговаривая: «Гори, гори ясно!». И с надеждой на скорый приход весны.