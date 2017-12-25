Буря в стакане. Почему архангельское журналисты шельмуют концессию МУП "Водоканал"? (окончание)

(окончание, начало здесь)

Меня удивило, что, по сообщению ряда информагентств, «за» концессию проголосовали только члены «Единой России», остальные фракции были резко против. Думаю, как же нагнули бедненьких единороссов. Об этом и хотел писать, но пересёкся с уже упомянутым депутатом Владимиром Карповым, эсером, который голосовал как раз «за» концессию. Он-то и разложил по пунктам, в чём мои коллеги-журналисты, истово освещавшие 45-ю сессию архангельского Горсовета, мягко говоря, покривили душой. То, что вы прочтёте ниже, продукт нашего совместного творчества.

Итак:

- «Депутаты анонимно одобрили концессию». На самом деле голосование было открытое, все выразили свои позиции. К тому же есть возможность сделать запрос и узнать, кто как голосовал.

- «Депутаты одобрили концессию с кипрским офшором». Во-первых, не с офшором, а с ООО «РВК-Центр», у которого четыре учредителя. Да, в бенефициарах одного из них есть офшорная компания, но разве это запрещено законом? После подписания договора концессии соответствующее ООО будет зарегистрировано как «Водоканал-Архангельск» с местонахождением в Архангельске, и налоги пойдут в городской бюджет. Кстати, как выяснил автор уже по своим московским связям, бенефициарство сегодня, увы, обычная практика для компаний, оперирующих огромными суммами, и направлено оно не на вывод капиталов за рубеж, а для их безопасности и спасения… сами знаете от каких угроз. А то, что рассказывают, обычные журналистские страшилки и поиск нацпредателей.

- «Депутаты отдали Водоканал в кипрский офшор». На самом деле юридически «Водоканал» как был муниципальным предприятием, так и остался. Отдали в аренду (цитирую): «отдельные объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения». Объекты - это изношенные сети, требующие немедленной модернизации, о чём говорилось выше. Потери воды в наших штопаных-перештопаных сетях превышают 50%. За эти самые потери платим все мы – горожане, т.к. они включены в тариф.

- «Депутаты пошли против прокуратуры». Заголовок, на который пользователи интернета слетаются, как мухи на известную субстанцию. Однако читаем статью 130 Конституции РФ: «Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью». То есть, депутаты имели полное право принять мнение прокуратуры к сведению, но не обязаны кидаться исполнять его. Да и сама прокуратура выступила не против концессии, как таковой, а отметила, что концессионер ООО «РВК – центр» серьёзными активами не обладает, риски очень велики, а банковская гарантия очень маленькая. Совершенно справедливо. Депутаты это услышали. И тоже пристально изучили указанные моменты. Но в международной практике финансового анализа долгосрочные кредиты приравниваются к собственным средствам компании. А по условиям концессионного договора концессионер обязан заключить договор с финансовой организацией. Без этого концессионный договор не вступает в силу. Финансовая организация обеспечивает все выплаты.

- «Водоканал отдали на полвека». И что с того? Сети как были, так и останутся городскими. Их ремонт, модернизация, увеличение капитализации происходят исключительно за счёт горожан, через тариф. Да, сейчас надо разово вложить круглую сумму. У городского бюджета этих денег нет. Что плохого в том, что увеличение тарифа растянули на длительный срок? Тариф будет расти плавно по 6-8% в год. А вам хотелось сразу на 20%, как было бы, оставайся этот несчастный МУП у города, и без того по уши закредитованного?

Да, есть пока неясные моменты, например, с методикой аренды земли, но это уже регулируется договорами аренды. А вот если эти моменты не будут учтены, останутся для города риски, тогда прокуратура и вмешается. Пока же принято только принципиальное решение – начинается процесс концессионирования.

Правда, Владимир Карпов считает, что имеет место некоторая спешка, недоработанность, стоило бы заранее провести парламентские слушания, а то и общественные. Только сомневаюсь я, что тех, кто упёрся против, можно в чём-то переубедить. Уж больно политически манкая штука, информационно-шумная, тем более, что очередные выборы в Горсовет не за горами. Народ наш падок на борьбу с капиталистами-захватчиками, тем более с такими фамилиями, а те, кто дальше Крыма не бывал, уже Кипр ненавидят. Объяснять детали гораздо труднее (и скучнее), чем призывать к сопротивлению.

Но давайте уже что-то пробовать. Жить с постоянной угрозой отключения лично мне давно надоело. Или вам именно так нравится?

Ещё Владимир Карпов спросил меня – «что это журналисты накинулись именно на это муниципальное предприятие, а заодно и депутатам Горсовета прилетело?». Ну, это совсем просто, сам «Водоканал» виноват. Зачем было устраивать шумные новогодние корпоративы в М-33, которые не лучшим образом сочетались с увеличением тарифом на воду? Или проводить волейбольные турниры, которые в обществе воспринимались не как спортивный праздник, а как пир во время чумы? Или составлять чёрные списки из неугодных руководству предприятия СМИ? Сами сделали из себя МУП для битья, поздно плакаться.

Ну, а депутатам прилетело заодно… чтобы не расслаблялись.

Леонид Черток