Рецидив глупости. КРАО собирается "партизанить" в интернете за деньги

Чем дальше в лес, тем толще партизаны.

Так себе шуточка для страны, пережившей в прошлом веке оккупацию. В сознании нас, школьников 60-70-х, партизаны Великой Отечественной были вдвойне героями, а их предшественники из 1812 года вообще Наполеона выгнали. Да, были «партизаны» и в советской армии. Так в обиходе называли мужиков, призванных на переподготовку, полупьяных и одетых в обноски со складов вещевого резерва (а не как в к/ф «Парад планет»)… но отнесём это к издержкам социализма.

Короче, «партизан» - слово героическое, почётное, и разбрасываться им не след. Особенно государственной конторе…

На минувшей неделе наше КРАО (Корпорация развития Архангельской области) вывесила на своём сайте прайс-лист сторонних услуг. Поясняю, вообще-то это учреждение должно работать по заданию и на благо областного правительства, за что его и содержат из бюджета. Увы, не всегда так получается. Все мы помним скандал с провокацией от телепередачи «Агенты бизнеса» в Архангельске», когда в столицу области приехал журналист под видом богатого инвестора, мечтающего вложить миллиард (или около того) в экономику Поморья. Его стали чуть ли не отговаривать. Потому что элементарно лень работать… намного проще и эффектней пускать пузыри перед Путиным.

Я тогда, кстати, встал на строну нашей КРАО - На самом деле, провокация телевизионщиков вычислялась на раз. Никогда человек с большими деньгами и серьёзными намерениями не поедет в регион, где у него нет хороших друзей из прошлой жизни, друзей с устойчивым положением и личными связями во властных структурах. Если, конечно, это не сумасшедший американский миллионер, но, говорят, и они перевелись ещё в первой половине прошлого века. То есть, сразу распознали провокатора и дали ему достойный ответ, переведя ситуацию в фарс. Зря только потом оправдываться начали.

Увы, теперь я понимаю, что тогда всё было по простоте душевной. Только иная простота хуже воровства, особенно если в основе её лежит человеческая глупость. И пусть не обижаются. Лучше так, чем осознанное глумление над святыми понятиями.

КРАО предлагала услуги по информационной раскрутке инвестиционных проектов. Явно этим сегментом рулит непосредственная пресс-секретарь корпорации Елена Ларионова. Ведь именно она рассмешила весь Facebook заявлением «моя суть – пиар» (или что-то похожее). Тут же раздался клич – «атас, мужики»… но Леночка вполне искренне не поняла, что такого, пугающего потенциальных женихов, в её словах. Ну и ладно, лишь бы была счастлива.

Я (и не только) всеми руками за, когда организации, сидящие на бюджетной подпитке, пытаются зарабатывать самостоятельно. Тем более, что в нашем регионе инвесторы, как правило, пришлые, личных связей в местных СМИ и рекламных агентствах не имеющие, а, значит, их там будут выдаивать по полной без зазрения совести. И тут на помощь приходит профильная Корпорация, предлагающая полный пакет услуг. После такой помощи люди, пришедшие облагодетельствовать Архангельскую область, ещё сговорчивей станут в главном вопросе.

Но как же легко любое хорошее дело испохабить. Иногда одним словом. Вот наглядный пример – партизанский маркетинг по цене 60 рублей за комментарий.

Наверное, Леночке Ларионовой (её стилистическая находка, я уверен) прилагательное партизанский показалось очень креативным. Но ведь совсем ни к месту, согласитесь. Тем более, что это типичный интернет-троллинг, совсем недостойный для госучреждения. Ведь мы же с вами не знаем, какие цели будет преследовать тот абстрактный заказчик. Но уже сейчас обращает внимание странная активность анонимных пользователей на форумах при обсуждении сомнительных проектов, где могут быть различные точки зрения. КРАО уже принимает заказы?

Кстати, страничка с расценками довольно быстро исчезла с сайта КРАО (явно кто-то из старших прочитал и покрутил пальцем у виска). Но скан уже пошёл гулять по интернету со всеми вытекающими для Корпорации и её учредителей репутационными последствиями.

Готов принять обвинения в неблагодарности – как же так, Черток, ведь именно КРАО облачила тебя в экзоскелет. Сразу же отвечаю – во-первых, он мне пригодился, что мёртвому припарки, во-вторых… и где сейчас этот чудо-аппарат? Тишина, информационный ажиотаж схлынул. Если бы был какой-то толк, нам бы и рассказывали, и показывали. Похоже, информация, полученная мной из других источников, подтверждается – на мне и таких, как я, военные бесплатно протестировали свою разработку и забрали для собственных нужд. Что ж, поучаствовать в укреплении обороноспособности родной страны тоже немало.

Впрочем, что там Лена Ларионова, когда судья допускает такое - …в январе Исакогорский районный суд Архангельска принял решение оштрафовать местного жителя, который разместил на своей странице в социальной сети известную фотографию с парада Победы 1945 года, — по ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Суд счел, что публикация этой фотографии «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны».

Судили фотографию с Парада Победы 1945 года, которая преспокойно жила в моих учебниках истории и никому никаких страданий не причиняла. Даже тем, кто прощёл через ад фашистских концлагерей (их дети учились вместе с нами).

Кто-нибудь поставит заслон расползающейся по области (и стране) глупости?

(иллюстрация "У партизанского костра"... Лена Ларионова пошла за хворостом)

Леонид Черток