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Центр DELTA холдинга «Аквилон Инвест» может стать площадкой Международного Арктического форума-2019

Под председательством губернатора Архангельской области Игоря Орлова состоялось заседание оргкомитета по подготовке Международного форума «Актика – территория диалога», который пройдет в Архангельске в 2019 году. В совещании принял участие председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.

Одним из вопросов, обсужденных на заседании оргкомитета, стала готовность гостиничной и сопутствующей туристической инфраструктуры Архангельска к принятию столь масштабного международного мероприятия. Заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская отметила, что в прошлом году для размещения гостей было задействовано 27 гостиниц и туркомплексов, всего 1173. К новому форуму фонд номеров увеличится почти на две сотни.

- Я надеюсь, что тенденции в развитии гостиничного бизнеса в регионе будут положительными, он будет расти. На эти услуги есть стабильный спрос и нам нужно повышать их качество. Форум состоится в третьей декаде марта 2019 года, в Архангельске, который остается его базовой площадкой, - отметил губернатор Игорь Орлов.

Особую роль в достойной встрече гостей в столице Поморья и организации самого форума призван сыграть центр DELTA возведенный холдингом «Аквилон Инвест». Уникальное расположение в центре Архангельска на берегу Северной Двины, полный набор всех необходимых для обеспечения пребывания и работы гостей самого высокого уровня услуг и функций делают его одной из наиболее предпочтительных площадок проведения Арктического форума-2019.

- Центр DELTA и гостиница мирового бренда «Novotel» на 89 номеров зададут новые стандарты в индустрии гостеприимства в Архангельске. На его базе станет возможным проведение форумов, бизнес-конференций, научных семинаров и презентаций как регионального, так федерального и международного уровня. Кроме того, это стимулирует увеличение потока иностранных туристов. К услугам гостей – самый большой в Архангельске ресторан REKA который может трансформироваться в зал для проведения мероприятий, конференций и банкетов, оснащенный по техническому райдеру Протокольных отделов первых лиц государства, 2 конференц-зала, интернет-зона, где можно будет бесплатно поработать на компьютерах Apple iMac и бесплатный Wi-Fi, а также фитнес-центр с большим выбором тренажеров и собственным бассейном и SPA-салон с современным оборудованием, - рассказал член оргкомитета, председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.

Напомним, что строительство многофункционального центра класса «А» DELTA, в состав которого входит самая северная в мире гостиница «Novotel-Архангельск» началось в 2014 году в рамках комплексной застройки набережной Северной Двины, осуществляемой холдингом «Аквилон Инвест». Автором проекта МФЦ DELTA является известный санкт-петербургский архитектор Михаил Мамошин. Проект получил несколько престижных российских и международных наград: Золотой диплом конкурса «Архитектон», Золотой знак фестиваля «Зодчество», диплом за лучший проект XXI Международного смотра-конкурса МАСА. Инвестиции, привлеченные холдингом «Аквилон Инвест» в объеме около 3 млрд. рублей, стали основанием для включения Беломорского туристического кластера в федеральную программу развития туризма. Это позволит привлечь на благоустройство набережной Северной Двины средства из федерального и областного бюджетов.

В настоящее время на блоке, предназначенном для размещения гостиницы «Novotel-Архангельск», завершаются работы по отделке номеров и помещений. Объект готовится к официальному открытию, ведется набор персонала гостиницы. Блоки центра «А» и «В» уже введены в эксплуатацию. Полностью завершить строительство первого в Архангельске многофункционального общественно-делового центра класса «А» планируется в начале весны.

      

02 февраль 18:17 | : Горячая тема / Политика

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