Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ерулику дали порулить. В правительстве Архангельской области появился новый "лесной" министр

Новым министром природных ресурсов и ЛПК в правительстве Архангельской области назначен Александр Ерулик.

Рожденный в Архангельске, он успел поработать в должности заместителя министра ТЭК и ЖКХ региона. А еще замещал различные должности в областном министерстве финансов. То есть, типичный представитель чиновничьей номенклатуры («от бань до культуры»).

Имеет три высших образования (управленческое, экономическое, юридическое), жену и дочь.

Люди из администрации, сталкивавшиеся с ним по работе, отзываются об Ерулике как о начальнике тихом и неконфликтном. Впрочем, по мере карьерного роста человек часто раскрывается с неожиданной стороны. Ранее часть наблюдателей прочили на это место известного областного депутата Александра Дятлова, возглавляющего в АОСД профильный комитет.

Напомним, кресло министра ЛПК освободилось после того, как Архангельск покинул, сославшись на семейные обстоятельства, представитель саратовского леспрома Константин Доронин.

01 февраль 08:21 | : Горячая тема / Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (8)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20