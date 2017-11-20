Ерулику дали порулить. В правительстве Архангельской области появился новый "лесной" министр

Новым министром природных ресурсов и ЛПК в правительстве Архангельской области назначен Александр Ерулик.

Рожденный в Архангельске, он успел поработать в должности заместителя министра ТЭК и ЖКХ региона. А еще замещал различные должности в областном министерстве финансов. То есть, типичный представитель чиновничьей номенклатуры («от бань до культуры»).

Имеет три высших образования (управленческое, экономическое, юридическое), жену и дочь.

Люди из администрации, сталкивавшиеся с ним по работе, отзываются об Ерулике как о начальнике тихом и неконфликтном. Впрочем, по мере карьерного роста человек часто раскрывается с неожиданной стороны. Ранее часть наблюдателей прочили на это место известного областного депутата Александра Дятлова, возглавляющего в АОСД профильный комитет.

Напомним, кресло министра ЛПК освободилось после того, как Архангельск покинул, сославшись на семейные обстоятельства, представитель саратовского леспрома Константин Доронин.