Беда: Жители Котласского района вновь пишут письмо президенту

С момента начала переписки между жителями и чиновниками разного уровня властей по проблемам канализации и водоснабжения поселка Шипицыно прошел год (!), кроме отписок, результата нет. Об этом сообщается в новом номере газеты «Котласский курьер».

Подробно об этом читать здесь «Жители поселка Шипицыно Котласского района: Мы бьем в набат, а нас не слышат»,

здесь «Мы бьем в набат, а нас не слышат: Продолжение темы борьбы с фекалиями в МО «Шипицыно»

и здесь «Мы бьем в набат, а нас не слышат: 9 месяцев жители Котласского района воюют с неочищенной водой, фекалиями и чиновниками».

Напомним, в год экологии шипицынцы заговорили об экологической катастрофе, которая, по всей видимости, волнует только их. Жители поселка в Котласском районе писали обращения президенту, местным властям, в Роспотребнадзор и прокуратуру, что буквально задыхаются от зловония, которые исходят от берега реки. Как утверждают люди, уже год происходит слив канализационных стоков напрямую в Шипицынский полой Северной Двины. Жители, не дождавшись никаких действий от местных властей в вопросе решения водо-канализационных проблем, настроены решительно и продолжают писать о проблемах президенту и губернатору.

Копия такого письма, отправленного по адресам на имя президента и губернатора, со следующим содержанием, есть в редакции ИА RUSNORD. Публикуем текст письма:

Коллективное заявление по просьбе жителей п. Шипицыно МО «Шипицынское», а также работников ВОС и КОС ЖКХ.

Уважаемый Владимир Владимирович и Игорь Анатольевич! К Вам повторно обращаются жители МО «Шипицынское» и работники ЖКХ. 23 ноября 2018г. В г.Архангельске при зам.министра ТЭК и ЖКХ состоялось совещание, на котором присутствовали Глава МО «Шипицынское» - Семерюк Л.П., Начальник УИХК - Александр Тихонов и Татьяна Сергеева- ВРИО Главы Котласского района.

Речь шла о состоянии воды в п. Шипицыно и канализации, точнее, о новой организации, в ведении у которой будут вышеуказанные объекты. Министерство требовало передать объекты ВОС и КОС другой подрядной организации, основываясь на экспертных заключениях, которые были осуществлены комиссией из Горводоканада г. Котлас еще в июле 2017г. После обследования объектов ВОС и КОС результат по заключению комиссии был отрицательным. По информации СМИ с фирмой Красавинские электро-теплосети (КТС), договор аренды из-за ненадлежащего его исполнения должен быть расторгнут в одностороннем порядке. Так как эта фирма довела весь технологический процесс ВОС, КОС п. Шипицыно до полнейшей разрухи.

Жители поселка жили и надеялись, что после Нового года ситуация изменится в лучшую сторону. Придёт новая обслуживающая организация и будет что-то делаться по восстановлению работы предприятий ЖКХ. Но видимо, ожидания жителей остались напрасными, так как по-прежнему из наших кранов течет некачественная вода. А на канализационных-очистных сооружениях вообще нет никакой очистки стоков, которые большей частью попадают в полой пос. Шипицыно, а он тем временем впадает в р.Северная Двина.

Глава МО «Шипицынское» Семерюк Л.П. никаких мер не принимает. Депутаты также бездействуют.

У жителей посёлка Шипицыно создаётся мнение, не пора ли проводить расследование в работе руководителей и депутатов. Так как бывшая Глава района С.Н. Бральнина находится под следствием, а директор КТС (той самой фирмы, которая довела предприятия ЖКХ до разрухи) проходит по некоторым эпизодам уголовных дел совместно с бывшими чиновниками Котласского района.

Сколько еще жителям посёлка бить тревогу?! Ведь первые обращение были направлены в январе 2017г., а сейчас уже январь 2018г.! Остается надеяться, что до разума чиновников дойдет вся сложившаяся ситуация и что её надо срочно решать, пока дело не дошло до ЧС, как в г. Сольвычегодске.

Деньги, собранные за услуги водоснабжения и водоотведения в п. Шипицыно, по-прежнему уходят в КТС Вологодской области, а могли бы работать здесь по восстановлению и нормальной работе предприятий водоснабжения и водоотведения п. Шипицыно.

В конце письма стоят несколько десятков подписей, а также имеется приложение с подробным отчетом о состоянии водо-канализационных объектов. Отчет был подготовлен ещё летом прошлого года специалистами Котласского Горводоканала. Ниже представлена часть из данного отчета:

«...На момент осмотра на НС I подъёма работал один насос, с характерными шумами, свидетельствующими о отсутствии центровки насосного агрегата или разрушении подшипников. Резервное насосное оборудование отсутствует.

Правила электробезопасности игнорированы полностью, объект представляет реальную угрозу жизни и здоровью обслуживающего персонала, (относится практически ко всем объектам системы водоснабжения и водоотведения МО «Шипицынское», имеющих электроэнергетическое оборудование п. Шипицыно).

Фильтровально-очистные сооружения

... вода, подготовленная таким образом без надлежащей химической, механической очисток и достаточного обеззараживания может быть опасна для здоровья потребителя. Из обслуживающего персонала на объекте находится 1 человек. Лабораторный контроль отсутствует, по всем показателям качества, как исходной, так и «очищенной воды».

Техническое состояние сооружений, оборудования оценивается как неудовлетворительное или крайне неудовлетворительное . Металлические конструкции со следами «глубокой» коррозии.

Водопроводные сети

Техническая документация отсутствует (не предоставлена). При наружном обследовании выявлено следующее:

- Акты проверки состояния пожарных гидрантов отсутствуют (не предоставлены), поэтому количество их не известно. Из 20 проверенных в ходе осмотра в рабочем состоянии 4.

Состояние обследованных водопроводных колодцев неудовлетворительно - отсутствуют перекрытия, люки (вместо которых положены автомобильные покрышки, доски, металлические листы), запорная арматура не исправна, закольцовки водопроводной сети не работают. Из пояснений работников, при необходимости производства работ отключается водоснабжение поселка остановкой насосов станции II подъёма.

Количество уличных водоразборных колонок не известно. Обнаруженные и обследованные в ходе проверки, большей частью неисправны.

Канализационные сети

Техническая документация по к/сетям отсутствует. Проверкой зафиксированный самотечный магистральный коллектор D400 мм (подача стоков на КНС) находится в неисправном состоянии. Из колодца в нижней части канализационные стоки стекают в водоем (полой Шипицынский). Колодцы уличной самотечной канализационной сети D 200 мм находится на «подпоре» в подавляющем большинстве требуют ремонта (ремонт, очистка, установка перекрытий, люков и т.п.).

Канализационная насосная станция

Здание КНС нуждается в ремонте и проведению гидроизоляционных работ. Установленное насосное оборудование не имеет резерва, трубопроводы, трапы в машинное и приемное отделения имеют большой коррозийный износ. Системы приточной и вытяжной вентиляции коррозией уничтожены полностью. Необходима замена и приведение в порядок энергетического оборудования.

Канализационные очистные сооружения

На момент проведения осмотра биологическая очистка сточных вод не производилась , а неочищенные сточные воды сбрасывались в водоём. Производственный лабораторный контроль отсутствует. Регламента работы очистных сооружений на объекте нет. Процесс эксплуатации на сооружениях отсутствует. С первичных и вторичных отстойников не удаляется осадок, подача воздуха в аэротенки не производится (как пояснили работники, запрещено включать в целях экономии электроэнергии). Источник теплоснабжения объекта – котельная - разморожена, восстановительные работы не ведутся...

Аварийно-диспетчерская служба (АДС)

отсутствует, ремонтной базы автотранспортных и специальных технических средств, землеройной техники нет....»

Редакции ИА RUSNORD и газеты «Котласский курьер» располагают полным отчетом о состоянии этих важных Шипицынских объектах.