Литературный скандал в Архангельске. Что позволено журналу "Двина"?

Архангельский литератор обвинил губернатора Игоря Орлова в жесткой цензуре. Четвертый номер литературного журнала «Двина» должен был быть полностью посвящен 100-летию революции. Однако по необъяснимым причинам издание не вышло в первоначальном замысле. Свое возмущение по этому поводу публично выразил известный архангельский литератор и одновременно главред журнала Михаил Попов.

Странно. Причём здесь губернатор? Почему бы сразу Путину не отписать? Самое президентское дело - в редакционных дрязгах копаться. Я сильно сомневаюсь, что Орлов в курсе происходящего в журнале «Двина». Который я, к примеру, в глаза не видел (ни одного номера), хотя работаю в близкой профессии… что-то когда-то про него слышал, но давно забыл.

Но это о форме. Поговорим о сути претензий.

Цитата из публикации ИА «Беломорканал» - директор ГАУ «Издательский дом «Двина» Л.Н. Голубева в официальном письме главреду «Двины» писателю Михаилу Попову назвала личутинское эссе «противоправным».

Что такого крамольного написал действительно известный на региональном уровне литератор Владимир Личутин? Эссе посвящено 100-летнему юбилею Октябрьского переворота. Дела, как говорится, давно минувших дней. У большинства читающего населения давно сложилось своё личное отношение к тем событиям и их последствиям. Как правило, оно соотносится с тем, что потеряла или приобрела твоя семья вследствие событий 1917 года. Споры об этом идут и по телевизору, и на самом верху… на том самом верху, кстати, нет единого мнения.

Однако, как следует из выдержек, приведённых директором Издательского дома «Двина», суть публикации быстренько свелась к осуждению событий в новейшей истории России. Вот, полюбуйтесь - «баламут, алкоголик-кукла Ельцин», «лицемер высшего разряда Горбачев», «двурушники и предатели Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе», «возможна ли Божья кара за такие злодеяния… земная, полагаю, возможна», «психопат Ельцин», «Горбачев – меченый бес и подручник сатаны», «ему поноравливал в тайных дьявольских затеях шулер Шеварднадзе».

Имеет автор право на подобный взгляд? Безусловно. Как и директор Государственного автономного учреждения имеет право не пускать в печать текст с подобными выражениями. Ведь, если что, ей придётся отвечать на иски со стороны ныне здравствующего Горбачёва или родственников Ельцина. Ведь официального осуждения их деятельности не было, а приведённые выше выражения имеют явный оскорбительный характер.

Вообще-то, «Двина» - литературный журнал на бюджетном финансировании, а для выплеска эмоций в наше время есть соцсети. Тем более, что в других забракованных материалах содержатся следующие эскапады, уже касающиеся непосредственно настоящего, которое кормит как редактора «Двины», так и авторов журнала - «в нынешней России промышленности практически нет», «сельское хозяйство практически не подает признаков жизни», «власть в нулевые не создала практически ничего, кроме того, что помогала выкачивать сырьевые ресурсы из страны», «все нацпроекты остались нежизнеспособными в условиях тотального обмана и воровства».

Главред Попов в обращении к главе региона апеллирует к тому, что - Журнал «Двина» издаётся на государственные, то есть народные деньги. Строка в областном бюджете – это не деньги губернатора, правительства или областного совета, тем более – Издательского дома «Двина».

А вот тут можно поспорить. Государство, собрав налоги, решает, на какие цели эти средства направить. Хорошо или плохо решает – отдельная тема, но это его безусловное право. Любое издание тогда абсолютно свободно, когда живёт за счёт продажи отпечатанного тиража или рекламных мест на своих страницах. Таких немного, большинство СМИ (и не только толстые журналы) живут за счёт внешних вливаний. Например, в Москве подобное эссе могли напечатать прохановское «Завтра» или куняевский «Наш современник». А вот на местном архангельском уровне… извините, новиковское КПРФ экономит на всём.

Поэтому к Попову одно предложение – зарегистрировать свой частный литературный журнал (как сделали со своими СМИ участники Ассоциации «Вольное дело») и печатать там всё, что бог (или чёрт) на душу положит. Со всеми вытекающими из данного положения финансовыми рисками, разборками с претензиями, конкурентной борьбой на рынке печатной продукции и прочим сопутствующим геморроем. Но без ожидания своевременной выплаты зарплаты, гарантированной государством.

В остальном я за плюрализм мнений и свободу слова… куда же без неё.

(на иллюстрации Николай I – Пушкину: «И зачем Вам, Шура, свободы… лучше возьмите деньгами»)

Леонид Черток