Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск - на этот раз без иорданей. Где можно окунуться в крещенские купания

Главное управление МЧС России по Архангельской области определило 28 мест, где пройдут крещенские купания. Обустроят купели по частной инициативе людей, а духовенство только освятит иордани.

В Архангельске и Новодвинске иорданей не будет. Ближайшие к областному центру купели организуют в поселках Новинки (Лявля) и 29-й лесозавод, а также на пруду у базы отдыха в деревне Боры. Кроме того, крещенские купания пройдут на озерах Святое (о. Соловецкий) и Большое Михайловское (Антониево-Сийский монастырь, Холмогорский район). 

Для обеспечения безопасности у иорданей будут дежурить спасатели, пожарные, инспекторы ГИМС и сотрудники полиции.

Напомним, крещенские купания — это не церковная, а народная традиция. Вопреки распространенным суевериям погружение в воду не «очищает от грехов». Для этого в Церкви установлено таинство Покаяния (Исповедь). Святыня требует благоговейного отношения, поэтому участвовать в купании ради спортивного интереса или в состоянии алкогольного опьянения недопустимо.

Православные христиане встречают праздник за богослужением в храме. Великое водоосвящение совершается дважды — в Крещенский сочельник (18 января) и в день Богоявления Господня (19 января).

Крещенская вода (по-гречески «агиасма», что означает «святыня») должна быть в каждом доме православного христианина. Ее бережно хранят в святом углу возле икон. Из благоговения к святыне обычно принимают крещенскую воду натощак. Однако в скорбях или болезнях пить ее можно для укрепления в любое время. Святой водой можно также окроплять жилище.

С списком мест, разрешенных МЧС для крещенских купаний, можно ознакомиться здесь: http://29.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6356503/

(по материалам пресс-службы Архангельской епархии)

18 январь 09:42 | : Горячая тема / Будни / Верую

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
"Сказки бабушки Галины", новогодний выпуск. О дуремарах и прочих знаковых персонажах уходящего 2017-го
"Сказки бабушки Галины", выпуск 26. Роль устьянской колбасы в деле экс-министра Улюкаева
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2018 (103)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)


Деньги


все материалы
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20