Архангельск - на этот раз без иорданей. Где можно окунуться в крещенские купания

Главное управление МЧС России по Архангельской области определило 28 мест, где пройдут крещенские купания. Обустроят купели по частной инициативе людей, а духовенство только освятит иордани.

В Архангельске и Новодвинске иорданей не будет. Ближайшие к областному центру купели организуют в поселках Новинки (Лявля) и 29-й лесозавод, а также на пруду у базы отдыха в деревне Боры. Кроме того, крещенские купания пройдут на озерах Святое (о. Соловецкий) и Большое Михайловское (Антониево-Сийский монастырь, Холмогорский район).

Для обеспечения безопасности у иорданей будут дежурить спасатели, пожарные, инспекторы ГИМС и сотрудники полиции.

Напомним, крещенские купания — это не церковная, а народная традиция. Вопреки распространенным суевериям погружение в воду не «очищает от грехов». Для этого в Церкви установлено таинство Покаяния (Исповедь). Святыня требует благоговейного отношения, поэтому участвовать в купании ради спортивного интереса или в состоянии алкогольного опьянения недопустимо.

Православные христиане встречают праздник за богослужением в храме. Великое водоосвящение совершается дважды — в Крещенский сочельник (18 января) и в день Богоявления Господня (19 января).

Крещенская вода (по-гречески «агиасма», что означает «святыня») должна быть в каждом доме православного христианина. Ее бережно хранят в святом углу возле икон. Из благоговения к святыне обычно принимают крещенскую воду натощак. Однако в скорбях или болезнях пить ее можно для укрепления в любое время. Святой водой можно также окроплять жилище.

С списком мест, разрешенных МЧС для крещенских купаний, можно ознакомиться здесь: http://29.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6356503/

(по материалам пресс-службы Архангельской епархии)