Игорь Орлов: "У меня свой "казачок" в Госдуме". Что ещё сказал губернатор Архангельской области

«В принципе я доволен сегодняшним депутатским корпусом, не то, что в прошлом созыве», - так ответил губернатор Архангельской области Игорь Орлов на вопрос, поступивший от АГТРК «Поморье», на территории которой проходила сегодняшняя большая пресс-конференция главы региона. Опять место, удобное для меня, не надо бог знает куда карабкаться… буду тешить себя надеждой, что специально подбирали под мои транспортные возможности.

Я задумался. В общем-то, депутатский корпус, представляющий в этом созыве интересы Поморья, не очень-то и изменился. Исчез без следа коммунист Андрюша-Андрюша (Андрей Андреев), человек посторонний, выделявшийся лишь тестем-Селезневым. Сидевшую от нас в ЛДПР Ирочку Чиркову сама фракция на дух не принимала (зато приняла архангельская Гордума). Ну, а ещё две… они и остались – Елена Вторыгина (ЕР) и Ольга Епифанова (СР). Так в чём цимес?

А цимес вот в чём. Последняя, чудом прорвавшись в Госдуму на подозрительном пересчёте голосов в полузакрытом Приднестровье (такие суммы в том процессе называются… мне страшно повторить), заняла пост вице-спикера (это ещё сколько?!). Так вот, Игорь Анатольевич сказал, что теперь получает от неё документацию, которая ранее ему была недоступна. Это что же, инсайд?!

А, если и да, то какая разница, раз помогает в работе. Скорее всего, ничего секретного (иначе бы не сказал), просто ускоряет процесс доведения до сведения региона. Иногда может быть очень полезно, сами смоделируйте ситуацию.

С казачком вас, Игорь Анатольевич… вернее, с казачкой. Лишь бы не попалась, как Данька Щусь (к/ф «Неуловимые мститель»).

Я ждал, что зададут вопрос про взаимоотношения с Палкиным, который в минуты невзгод пытался свалить свои налоговые неприятности на конфликт с руководством региона. Ну, думаю, губернатор оттопчется. Ничего подобного, прозвучало снисходительное – «людям иногда позволителен запал, контакт между нами установлен». Честно говорю, я бы так не смог… словесно бы точно отстебался.

Вообще самое сложное в таких пресс-конференциях придумать вопрос. Чтобы и запомнился, и информацию нёс важную, и чтобы никто не задал ранее. Мне такой подсказал соратник по «Вольному делу» Андрей Рудалёв, предложивший читателям своего «Беломорканала» вместе подумать над вопросами губернатору, но исключить «кого вы больше любите, кошечек или собачек?». Самое оно, подумал я, отлично характеризует интервьюируемого… и не задал. Не дошло, и без того было нескучно.

Общение губернатора с журналистами началось практически без вводной части. «Прошедший год был весьма неплох… следующий будет ещё лучше»… у нас иных годов не бывает в принципе.

А раз лучше, так сразу вопрос – потянет ли бюджет области заявленный президентом МРОТ в 11 000 руб? Губернатор пожимает плечами – раз президент сказал, значит, реализуем.

А с каких, извините, щишей? Каверзный Азовский («Эхо севера») приводит в пример свою недавнюю статью о ситуацию в региональном леспроме, откуда в бюджет области капают сущие копейки, а надзорные органы настаивают на отбеливании отрасли. Не такие уж копейки, отвечает Орлов, как минимум 10 % от общей наполняемости бюджета. Другое дело, что приходится бороться с пережитками 90-х, с непонятными лесными рантье, которые в те лихие годы отжимали самые лакомые лесные участки. Может, и не так много налогов с отрасли поступает, как хотелось, но власть по максимуму освобождает от излишнего бремени (налоговые льготы) тех инвесторов, кто готов заниматься глубокой обработкой древесины, и эта политика работает на будущее.

Ну, а кроме леса…? Кроме леса у нас есть Павловское месторождение (свинцово-цинковая руда). Да, не нефть, но хоть что-то. Кто инвестор, когда заработает (это интересуется подруга Скалина с ИТАР-ТАСС)? И в ответ слышим – инвестором выступает «Росатом» (тот самый, что Арктику модерирует), выход на добычу в промышленных масштабах планируется к 2023 году. А там… эта корпорация за дешёвые проекты не берётся, её бывший начальник всей внутренней политикой страны сегодня рулит.

Да ладно вам про цинк, загудели задние ряды. В нашей земле лежат алмазы, а области от них достаются одни крохи. Это вы точно знаете, интересуется Орлов. А он знает, что добытчики платят в бюджет всё, что положено. Может быть и меньше, чем нам всем хотелось бы.

«Алмазы – блажь богатеев и роскошных женщин!». Это опять Рудалёв заявил, аскет и патриот, презирающий всё капиталистическое. Им веры нет… вот завтра войдут в моду искусственные алмазы… Я об этом слышу уже лет тридцать, пренебрежительно машет рукой губернатор, однако «Де Бирс» всю Южную Африку раскопал.

И тут уже я подумал – сколько мы бы не говорили об альтернативных источниках энергии, однако основными остаются нефть с газом, и именно на них держится бюджет не только России, но ещё очень многих стран, которым повезло с недрами. Так что, пока есть роскошные женщины (а они есть), их лучшими друзьями останутся сверкающие камушки. Но и мечтать об альтернативах никому не запрещается, особенно тем, у кого с деньгами туго.

Так и знал, что разговор об экономике приведёт к «Белкомуру». Который то ли будет, то ли нет, а если будет, то не факт, что у нас. О том, что там несколько вариантов портов конечной погрузки-выгрузки, я писал не единожды. Губернатор в проект верит. Причём не понимает правительство Коми, пустившего часть пакета своих акций в открытую аукционную продажу. «Если покупатель сразу нашёлся, значит, выгода видна… вряд ли кто-то будет тратить миллиарды из одного желания кому-то навредить».

Спрашивают – что с Перинатальным центром? Отвечает – здание построено, дело за монтажом уже приобретённого оборудования (там столько наименований, что мама-не-горюй). Первый детский крик в новых стенах надеемся услышать в первой декаде марта.

И о политике. Глава региона доволен работой назначенных им глав муниципальных образований (хотя кое-кому пистон за постновогодний бардак на улицах всё равно вставит). Как, неужели всеми доволен?!

И тут я задаю свою домашнюю заготовку. О Соловках. Маленьком кусочке архангельской земли со странным для меня статусом. Судите сами – на этот островной архипелаг в студёном море архангелогородцы добираются реже, чем до Парижа. Чья там реальная власть, тоже непонятно – то ли РПЦ, то ли Министерства культуры РФ, то ли самого Кремля. По крайней мере, по словам губернатора, только с нового года там побывали 5 или 6 делегаций, которые принято называть высокими.

Но административно Соловки относятся к Архангельской области. И рулит назначенный губернатором ГМО Женя Тютюков. По стилю, типичная комса (из тех, что стали могильщиками социализма), даром что из «Молодой гвардии». Постоянно зависающий в соцсетях и огрызающийся на критику старших. Да ещё засветившийся в банных разговорах с коррупционером Магидом, в настоящий момент дающим (или не дающим) показания в архангельском следственном изоляторе. При этом сами Соловки за лето стали любимым объектом критики со стороны либеральной прессы федерального уровня, всякие «свободы» и «голоса» перепечатывают. Оно нам надо?

Губернатор объяснил, что современные Соловки давно стали центром повышенной конфликтности, там сошлись интересы слишком многих сил, в том числе, и не самых дружественных. Однако на архипелаге постоянно проживают 860 жителей области плюс 62 монаха, о которых исполнительной власти обязана заботиться. А ещё намекнул, что в ближайшее время по Соловкам будет принято ряд стратегических решений. И приниматься они будут на самом-самом верху.

Из сказанного я сделал вывод, что Тютюков в данной конфигурации такая пешка, что на него никто просто не обращает внимания – некая функция, занимающая свободную должность и кабинет. Ну и хрен с ним.

Ещё я спросил у главы региона о будущем милого моему сердцу Арктического кинофестиваля Arctic Open. Мол, в день награждения мы все были в эйфории, много чего обещали… и вот выдохнули. Однако приезжавший с фильмами народ надеется на продолжение, так ему понравилась поморская душевность (и не только на заключительном банкете). Орлов заверил, что всё помнит, всё серьёзно, у фестиваля будет светлое будущее. Мало того, он расширится в своих границах и представляемой программе, об этом есть особые договорённости с Угольниковым (президентом Arctic Open).

Вот только я не знаю реальных возможностей последнего. Именно от них зависит оборотистость любого кинофестиваля, специально выяснял. Впрочем, полагаюсь на губернаторское слово.

Об остальных вопросах (а их таки было) вы узнаете из публикаций других региональных изданий.

Моё же общее впечатление – было нескучно (хотя и длинно).

Леонид Черток