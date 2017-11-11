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Рождественское послание митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, честные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

От всей души поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова! Сегодня мы вновь вспоминаем день, когда предвечный Бог стал человеком. Мысль об этом событии наполняет наши сердца радостью, и эту радость мы должны сохранить, этой радостью мы должны поделиться.

Поделиться с теми, кого еще не коснулся свет нашей веры – ведь именно мы можем принести кому-то благую Евангельскую весть, своей любовью засвидетельствовав истину Евангелия, как это сделали когда-то древние проповедники христианства.

Поделиться с теми, кто верит во Христа, но даже сейчас, в праздник, не может справиться со своими скорбями и, может быть, унывает. Если же мы ничем не можем помочь, то будем хотя бы плакать с плачущими, как заповедал апостол (Рим.12:15). Об этом же говорит преподобный Ефрем Сирин: «Если увидишь брата малодушествующего или немощного, то прекрасно иметь к нему сострадание».

Подумаем, наконец, и о самих себе. Бывает так, что и в эти святые дни сердце остается пустым, и очень часто мы сами отнимаем у себя радость. Нас огорчает уязвленная гордость, мучит тревога, одолевают мирские заботы. Мы были бы намного свободнее и счастливее, если бы могли каждую минуту помнить о Христе, Его Воскресении и Его любви. «Имея такие обетования» (2Кор. 7:1), мы не должны унывать. Господь не обещал нам благополучия, но обещал всегда быть с нами (Мф. 28:20). Он Сам претерпел страдания и смерть, чтобы дать нам эту надежду и показать, что Его любовь сильнее.

Пусть нас не смущает собственная слабость, она – лишь повод для смирения. Если бы каждый из нас был сильным и самодостаточным, мы не нуждались бы ни в Боге, ни друг в друге. К счастью, это не так. Я хочу, чтобы каждый из нас доверил себя Христу, Который ныне «пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:10). «Знаете, как все меняется, если иметь доверие Богу?» - спрашивал недавно прославленный в лике святых преподобный Паисий Святогорец.

Но не забудем и о том, чтобы самим стараться угождать Тому, Кто так возлюбил нас. Как это делать? «Любить друг друга, быть сострадательными, творить милостыню и тому подобное, — вот это воля Божия благая», - сказал преподобный авва Дорофей.

Главным событием 2017 года стало для нас образование Плесецкой епархии. Перед ее архиереем, клиром и мирянами стоит множество задач – это и духовное окормление военных на космодроме «Плесецк», и реставрация уникальных памятников церковной архитектуры, и, конечно, созидание духовной жизни в самых отдаленных уголках нашего Севера. Прошу всех вас помолиться о том, чтобы Господь помог им в этих благих делах.

В качестве одной из основных наших целей в наступившем году я хотел бы назвать миссию среди молодежи. В юном возрасте человек чаще задает себе мировоззренческие вопросы и искренне ищет на них ответы. Это касается не только тех, кто не знаком с христианским вероучением и не имеет опыта церковной жизни. Напротив, следует помнить и о тех, кто вырос в церковной среде, ведь подлинная вера невозможна без осознанного личного выбора, и рано или поздно время сделать этот выбор наступает для каждого. И очень важно, чтобы окружающие смогли проявить по отношению к молодому человеку доброту, уважение и терпение. 

С Рождеством Христовым! Бог по милости Своей да подаст нам благодать, да очистит нас, просветит и спасет!

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил

Рождество Христово

2017/2018 г.

Град Архангельск 

 

07 январь 06:43 | : Горячая тема / Будни

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