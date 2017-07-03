Скубенко собирает команду. Наталья Ерёмина возглавит отдел по связям со СМИ в северодвинской мэрии

Как стало известно редакции ИА RUSNORD из собственных источников, бывший руководитель Агентства по печати и СМИ в структуре администрации Архангельской области Наталья Ерёмина скорее всего возглавит отдел по связам со средствами массовой информации в мэрии города Северодвинска.

Напомним, что областное Агентство было преобразовано в департамент информации и общественных связей. Возглавил его, пройдя через конкурс, Иван Новиков, ранее занимавший должность пресс-секретаря губернатора региона.

Наблюдатели считают назначение Ерёминой в Северодвинск логичным, так как городом управляет Игорь Скубенко, тоже выходец из областной администрации.

Впрочем, северодвинские источники скорее сочувствуют Наталье – «денег меньше, а от дома дальше».

Тем не менее, редакция ИА RUSNORD искренне желает Наташе всяческих успехов на новом месте работы.

(на фото: Наталья Еремина на пресс-конференции губернатора Орлова, декабрь 2016 г.)