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Скубенко собирает команду. Наталья Ерёмина возглавит отдел по связям со СМИ в северодвинской мэрии

Как стало известно редакции ИА RUSNORD из собственных источников, бывший руководитель Агентства по печати и СМИ в структуре администрации Архангельской области Наталья Ерёмина скорее всего возглавит отдел по связам со средствами массовой информации в мэрии города Северодвинска.

Напомним, что областное Агентство было преобразовано в департамент информации и общественных связей. Возглавил его, пройдя через конкурс, Иван Новиков, ранее занимавший должность пресс-секретаря губернатора региона.

Наблюдатели считают назначение Ерёминой в Северодвинск логичным, так как городом управляет Игорь Скубенко, тоже выходец из областной администрации.

Впрочем, северодвинские источники скорее сочувствуют Наталье – «денег меньше, а от дома дальше».

Тем не менее, редакция ИА RUSNORD искренне желает Наташе всяческих успехов на новом месте работы.

(на фото: Наталья Еремина на пресс-конференции губернатора Орлова, декабрь 2016 г.)

04 октябрь 09:38 | : Горячая тема / Политика

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