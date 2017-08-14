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Кто следующий? Уточненный список "губернаторов на вылет"

Политологи, ссылающиеся на собственные источники в кремлевской администрации, уточнили, кому из губернаторов российских регионов стоит собирать милые безделушки в их рабочих кабинетах.

Скорая отставка грозит руководителям Мурманской, Новосибирской, Воронежской, Владимирской, Омской и Ивановской областей, главам Северной Осетии, Приморского края, Алтая, Алтайского края и Калмыкии. Возможно свой пост оставит и губернатор Санкт-Петербурга. Обращает на себя внимание тот факт, что в сообщениях от разных источников могут не совпадать 1-2 фамилии. Наблюдатели считают, что это сделано специально - расслабляться не позволено никому.

Напомним, на сегодняшний день посты уже потеряли главы Самарской, Нижегородской и Омской областей, Республики Дагестан, Красноярского края, Ненецкого автономного округа.

Причина – грядущие президентские выборы. Впрочем, есть мнение, что параллельно происходит подковерная схватка двух влиятельных провластных группировок.

Анализ происходящего в Кремле читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.

29 сентябрь 07:48 | : Горячая тема / Политика

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