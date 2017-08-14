Когда Архангельск пожелтеет? Особенности китайского туризма

Есть у меня интерес – туризм. Интерес чисто теоретический, ибо идеальный отдых в моём понимание – созерцательный в шезлонге на лоне природы с бокалом согревающего в руке и книгой на коленях. Желательно с трёхразовым питанием.

Но был в жизни период, когда туризмом занимался почти профессионально – три года снимал телепрограмму «Туристский журнал», через неё первый раз и попал в Архангельск (февраль 93-го). Помню, как пригласивший «Помор-тур» голову сломал – чтобы такое снять, чтобы телезрителю нестрашно стало. «Вот памятник Петру Первому… только вы объективом влево не ведите, там развалюха притулилась». «А где у вас Кремль? В телевизоре беспроигрышно смотрится». «Увы, не обзавелись». Ну, Малые Корелы, чёрно-белые в февральскую погоду. Ещё Соловки… до них в те годы попробуй долететь, а потом обратно вылететь. Но сюжет получился, оплачено по прейскуранту…

Сколько лет прошло, а у меня до сих пор стойкий рефлекс на новости туриндустрии. На мой взгляд, в Архангельской области она не имеет больших перспектив. Вы можете представить толпы японцев с фотоаппаратами, вертящих головами на площади Ленина? И что им здесь фотографировать? Ну, Чумбаровку… а завернут за уголок, получится кадр из рубрики «Нарочно не придумаешь». Так что ещё не известно, хорошо или плохо то, что архангельский порт не принимает океанские круизные лайнеры. Иначе бы эта экскурсия называлась «Так жить нельзя».

Вот был бы возрождён профсоюзный туризм. Или школьный – архангельские школьники в Норильск, норильские к нам. На выходе – никому не стыдно за родные города, патриотизм опять же… только как после таких экскурсий развивать в детях чувство прекрасного?

Но мы же о деньгах грезим… о больших деньгах.

И вот нежданная радость – в Архангельск приехала целевая группа китайских туроператоров, заинтересовавшихся именно Поморьем. В удачное время, кстати, приехали. Тут и юбилей региона…

- Вы знаете, Архангельской области исполняется 80 лет.

- Не может быть! А выглядит от силы на 60…

…и Маргаритинская ярмарка. Да, неоправданно дорогая и организация бестолковая, КРАО опять кроют в соцсетях последними словами. Но китайцы-то не поймут, они же юанями мыслят и в русском сегменте Фейсбука не зависают. Если и поймут, то решат, что богатые люди живут в Архангельской области. Если богатые, то успешные, с такими можно делать бизнес.

А бизнес у китайцев специфический. Туристический в том числе.

Как мне рассказали мои источники, по долгу службы проводившие эти дни с делегацией КНР, китайские туроператоры рассчитывали, что их сразу на Северный полюс повезут… и обломались (интересно, сколько у каждого было по географии). И до этого я слышал, что в Арктику за большие деньги возят в основном гостей из Поднебесной. Тех, кто за годы их реформ успел настолько подняться, что готов потратиться на любопытство и собственные амбиции – побывать там, где ещё никто не был из его родного города.

В процентном отношении таких кот наплакал, но при полуторамиллиардном населении… короче, нам хватит.

Но Арктика не резиновая (как и Соловки, куда богатых китайцев тоже возят), к тому же экологи всячески протестуют против массового туризма. Ну и прочие сложности, как малая пассажирская вместимость ледоколов, а без них в тех широтах и делать нечего. К тому же Арктика… как бы сказать… не совсем архангельская, и эксклюзивно ею торговать нам никто не позволит.

Поэтому, если и делать ставку (хотя бы в умах) на массовый туризм из Китая, то надо иметь в виду всю Архангельскую область. И тут надо понимать нюансы…

То, что китайцы ахали - Мы увидели памятник Ленину на площади, и мы узнали, что это последний памятник Ленину, возведенный в России - это так интересно. Мы видели памятник Петру I, и нам показали его на 500-рублевой купюре - это тоже очень интересно. Интересное место - водорослевый комбинат, я не ожидал – можно спокойно отнести к традиционной восточной вежливости, сродни их бесконечным поклонам. 500 рублей этих гостей действительно интересуют, а насчёт царя Петра сильно сомневаюсь. Общий интерес к России как к туристическому продукту у них несомненно есть, всё-таки рядом живём, соседи, и уклад жизни совсем другой, в том же смысле нас и Китай интересует. Но до Архангельска, прямо скажем, из Пекина далековато. Примерно также, как и до Питера… но сравните, что посмотреть в городе на Неве и в городе на Северной Двине. Даже анализировать нечего.

Говорили о рынке промышленного и военного туризма, о турах на космодром и северодвинский ВПК. Вот туда бы я пустил китайцев самыми последними – обязательно что-нибудь срисуют и у себя внедрят. В этом смысле они опаснее американских шпионов, уж поверьте.

Экологический туризм… увы, китайцы, несмотря на ощутимый экономический прогресс последних трёх десятилетий ещё не дошли до внутреннего состояния западного потребителя, готового платить только за глоток свежайшего воздуха. Им в комплекте с природой Коноши ещё что-то историческое предложить, чтобы обязательно мирового значения. Но ни в коем случае не показывать каргопольскую игрушку, подделают и свою начнут на рынок гнать, только гораздо дешевле.

«Им интересно то, чего нет в их стране. У них нет снега, у них нет снегоходов, у них нет оленей, у них нет подлёдной рыбалки, у них нет эксклюзивных, допустим, туров, которые предлагаем мы здесь по области, с перелётами на вертолетах и путешествуя на ледоколах. Они, конечно, рвались все на Северный полюс вчера, но мы им сказали, что да, мы сегодня расскажем про ледоколы, но не так далеко, не до Северного полюса. Вот это им интересно». Это впечатления от встречи с архангельской стороны. Но есть недосказанность…

Ещё Довлатов писал в 80-е годы, что в любой туристической точке мира можно встретить любопытных японцев, их сейчас потеснили туристы китайские. Для которых это не только отдых и созерцательность чужого мира и чуждых ценностей, но и политическая программа. Давно уже не модны войны по захвату чужих территорий, за них на тебя может ополчиться весь мир. А если исподволь… ползуче…?

Стратегия китайского туризма такова – все юани, истраченные в зарубежных турах, должны совершить оборот… и в конце концов вернуться в Поднебесную. Необязательно прямо в госбюджет, можно в виде банковских переводов гражданам КНР от живущих на чужбине богатеньких родственников. Система давно отработана в крупных мегаполисах и по всей территории восточней Уральских гор. Для начала в регион внедряется китайский туроператор, к которому напрямую и обращаются туристы из Поднебесной, свой и только свой становится эксклюзивной принимающей стороной, наши же допускают только в роли посредников на подхвате.

А дальше начинается наступление по всем фронтам – местные сувениры покупаются только в китайских магазинчиках, обеды-ужины только в китайских ресторанчиках, при достаточном турпотоке появляются и китайские отельчики. Дальше к предприимчивым китайцам начинают подтягиваться их более простые родственники, создающие конкуренцию на местном рынке низкоквалифицированного труда. Именно так по всему миру и возникают Чайна-тауны… а вы как думали?

Эту систему в полной мере сейчас испытывает на себе Санкт-Петербург. Доходит до того, что юани даже не попадают в Россию, туристы ещё дома переводят деньги на китайский счёт управляющего питерским рестораном, в котором они собираются столоваться во время всего тура. А, если и попадают, то покрутятся на нашем теневом рынке, покрутятся (китайцы в этом известные мастера) и домой.

Пока же китайским туристам у нас в Архангельске делать нечего. Даже нет ни одного аутентичного ресторана, то, что есть под брендом китайское, всего лишь не самый лучший пример паназиатской кухни. Их вежливо улыбающихся лиц на наших улицах тоже пока не видно.

Хорошо это или плохо? Решайте сами…

Леонид Черток