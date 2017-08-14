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"Сюрприз" для Тютюкова. На Соловках задержан любитель парной Михаил Магид

На Соловках сотрудниками Федеральной службы безопасности задержан Михаил Магид. Такую информацию получил по собственным каналам участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера». Уже завтра ожидается пресс-релиз на эту тему.

Михаил Магид - директор муниципального «Соловецкого многофункционального центра» и общественно-культурного центра «Соловки». Оба учреждения подведомственны местной администрации и занимались обслуживанием строительных и ремонтных работ, проводимых на Соловецком архипелаге.

Этот персонаж вам известен по громкому банному скандалу с участием главы МО «Соловецкое» Евгения Тютюкова.

Отрывок из стенограммы банного разговора, выложенного в сеть еще одним участником «Вольного дела» блогером Олегом Кодолой:

Магид:

— Понимаешь, я же тоже пошёл по такому пути… Я же вот видишь как-то… Дробышева притянул притянул… Это же команда… (неразборчиво: Творовского?) Клещ… Дробышев… Они ж, на ***, без тормозов.

Тютюков:

— Надо тогда их спробовать  

Магид:

— Да. А теперь пойми такую вещь… У меня 2-3 бизнеса идёт с Карлсоном… Трогать меня — трогать его. Он же прекрасно понимает, что не будет меня — его бизнес также похрен. Вот сейчас мы Хету забираем… Школьную губу я предложил, он согласен забрать…

Если Тамарин причал заберём, мне никого не нужно искать… Я его поставлю туда же… И у нас — все три причала — Хета, Тамарин и Монастрыский… Вот Наталья Степановна даёт команду… Ты ж понимаешь, я прихожу к отцу Порфирию… И говорю: отец Порфирий, вы знаете, я же Кодолу ни на один причал не пускаю… Отец Порфирий, ***, скажет: «Ну, Мойша Лазаревич, бох… помох….» И я говорю: «А вот можно, чтобы бог помог нам никого не пускать на Монастырский кого не надо…»

Тютюков:

— Да, ***! Друзей Кодолы…

Магид:

— Да! И.як, ***, и чтобы Наталья Степановна не сделала…

Тютюков:

— Да ничего она не сделает…

Магид:

— Она, ***, не пойдёт против. У меня на месте и сверху, а серединку мы выкинем. И всё. Ей и здесь, и здесь… Карлсон — мёртвый балласт. Может, вы….тся, а может, не вы….тся, а если вы*** –мудак, типа. Вот и всё…

Поэтому… Кемь? Я всё равно Кемь поставлю раком… Если у меня будет возможность, я буду Кемь ставить раком… Я поеду к Карабасу-Барабасу и решу вопрос с лесозаводом… Там не проблема решить вопрос… Там нету просто транспортной завязки с ним…

Ну, ***,

купить автобус поставить в Кемь… Поставить там охранное предприятие, тех же

ментов… И платить им деньги чуть больше, чем Василенко…. И пи*** И никто не

залезет на лесозавод… И мы там сделаем свой причал.

Наблюдатели полагают, что, с учётом деятельного раскаяния всех задержанных по коррупционным схемам и их сотрудничества со следствием, в скором времени можно ожидать смены исполнительной власти на Соловках…

 

19 сентябрь 19:25 | : Горячая тема / Происшествия

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