Архангельский сектовед: Острая нехватка реальных фашистов побуждает силовые структуры к «охоте на ведьм»

Расширенное толкование закона «О противодействии экстремистской деятельности» в пользу номенклатурных интересов силовиков, а не простых граждан плодит «дармоедов» и Дон-Ки-ходов со звездочками». Так прокомментировал ИА RUSNORD сегодняшнее решение Архангельского областного суда в отношении себя руководитель регионального центра «Гражданская безопасность» Денис Данилов.
Областной суд, рассмотрев кассационную жалобу, оставил без изменения постановление Ломоносовского районного суда по административному делу. Напомним, известный архангельский сектовед был признан виновным в размещении на личной страничке «В контакте» антисектантского ролика «Вся правда о современном язычестве», в котором подчеркивается связь между фашистской символикой и символикой неоязыческих сект. Авторы ролика, высмеивая некоторые обычаи современных «арийцев», «предостерегают (!!!) молодежь от вступления в подобные организации.
«В нашей области сотрудники профильных силовых структур ощущают острую нехватку реальных фашистов, это побуждает их к постоянной охоте на ведьм. Есть закон. Есть штатные единицы, есть задачи. Чем-то ведь надо отчитываться! Иначе, зачем мы нужны!? Лучше уподобиться шутам, Дон-Ки-хоту в погонах и воевать с ветряными мельницами. Так удобнее, так выгодно здесь и сейчас. Пьеса не новая... Раньше закон об антисоветской деятельности, сейчас - законодательство об экстремизме. Названия разные, инструментарий один.
Радует то, что сами служители Фемиды и правопорядка это понимают. Но понимания мало. Есть приказ. Так, сотрудник 3-го отдела полиции по Ломоносовскому округу, тот самый, что составлял протокол, признался в том, что идейных фашистов и нацистов среди привлеченных за все время его работы не было и нет…
Скажу больше… Мерзавцев со свастиками на всех не хватает. Сколь-нибудь серьезных, организованных форм неонацизма в нашем регионе нет. Тем более, подобных организаций, способных к серьезной политической и общественной активности. В настоящее время эта проблема существует на уровне некоторых музыкальных субкультур. Распространение нацистских идей через неоязычество сводится к бренду двух или трех клубов по русскому рукопашному бою. Так было не всегда, но сейчас эта угроза для нашего края, мягко говоря, на пятом месте», - отметил сектовед
«Решение суда меня не удивило. Начнутся прецеденты, придется менять всю сложившуюся практику применения закона. Например, на ту, как принял для себя Роскомнадзор, разрешивший демонстрацию в научных, исторических, экспертных и прочих не связанных с пропагандой фашизма целях. Как в фильмах про Великую Отечественную войну», - подчеркнул собеседник агентства.
P.S.: Архангельский общественник готовит обращения к Председателю Архангельского областного суда и в Роскомнадзор. Денис Данилов также отметил, что необходимо поднять проблему неправового использования закона «О противодействии экстремистской деятельности» на уровне депутатов Архангельского Областного Собрание, чтобы, в перспективе, народные избранники вышли с законодательной инициативой в Госдуму о внесении поправок с учетом правового определения Роскомнадзора.