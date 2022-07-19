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«РВК-Архангельск» обновляет коммунальную инфраструктуру города

Лето 2022 года стало для «РВК-Архангельск» временем масштабных работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Сегодня компания строит дюкерный переход самотечного канализационного коллектора под рекой Долгая щель в Маймаксанском округе, продолжаются работы по строительству коллектора от КНС на улице Чкалова вдоль Окружного шоссе, завершается строительство нового водовода по Талажскому шоссе.

Еще один крупный объект – совместная работа с ООО «Автодороги» по прокладке сетей водоотведения под строящейся федеральной трассой на Окружном шоссе.

«В рамках выполнения работ по переустройству сети бытовой и напорной канализации в районе автодороге М8 наши специалисты ведут перекладку четырех участков общей протяженностью 400 метров. При этом диапазон диаметров труб от 160 до 1200 мм. Замене подлежат трубы стального и чугунного исполнения, находящиеся под дорожным полотном. Их износ в некоторых случаях составляет 70 процентов», - рассказал начальник отдела продаж в нерегулируемой сфере «РВК-Архангельск» Артем Попов.

На смену старым трубам приходят новые из полиэтилена низкого давления, так называемые - ПНД. Такие трубы обладают высокой плотностью, прочностью и стойкостью к агрессивным условиям эксплуатации. Они устойчивы к коррозии и высокому давлению, экологичны и долговечны.

«На данный момент выполнены мероприятия по прокладке трубопроводов на трех участках. Диаметры труб 200, 500 и 630 мм. Работы включают прокладку гильз под дорожным полотном диаметрами 400 и 900 мм соответственно. Работы ведутся с соблюдением всех норм по безопасности и организации строительства, а также в соответствии с графиком. Также мы готовим для передачи в ООО «Автодороги» всю необходимую исполнительную документацию», - отметил ведущий инженер по надзору за строительством «РВК-Архангельск» Алексей Котов.

Летняя кампания еще в разгаре, а на осень у «РВК-Архангельск» уже амбициозные планы. В компании намерены существенно обновить водопроводные и канализационные магистрали.

21 июль 17:15 | : Экономика

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