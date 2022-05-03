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Молодые архангелогородцы ищут работу - что хотят они и что ждут работодатели

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 6 200 резюме молодых архангелогородцев до 35 лет, которые открыли или обновили резюме за последний месяц, и выяснили, какими деловыми качествами и навыками они обладают, а также какие навыки ждут работодатели от молодых кандидатов.

 

В первую тройку навыков, которые отмечают у себя молодые специалисты (до 35 лет включительно) из Архангельской области, вошли: умение пользоваться ПК - этот навык указан в каждом седьмом резюме (21% от общего числа резюме за месяц). На втором месте навык «работа в команде» (13% резюме), на третьем - грамотная речь (10%). Также в ТОП навыков попали - хорошие организаторские способности, умение работать с большим объемом информации, навыки деловой переписки, навыки ведения переговоров, навыки делового общения, умение водить автомобиль, знание английского языка.

 

При этом самые главные навыки, которые работодатели хотели бы видеть у молодых специалистов – это умение работать в команде, грамотная речь, навыки работы с компьютером, хорошо развитые коммуникативные навыки, в том числе умение общаться в деловом стиле, навыки продаж, организаторские навыки, а также готовность учиться и развиваться в выбранном деле. А такие востребованные со стороны работодателей компетенции как «активные продажи», «навыки продаж» встречаются каждый лишь в 3% резюме молодых архангелогородцев. В свою очередь навык «работа с людьми» вообще за последний месяц почти не упоминался в резюме молодых соискателей Архангельской области.

 

«Работодатели все чаще ориентируются не только на «жесткие», профессиональные, навыки молодых кандидатов (например, знание специализированных бухгалтерских или инженерных программ, наличие определенного опыта работы), но и на «мягкие», связанные с коммуникабельностью и готовностью учиться. Поэтому важно «подтягивать» и те, и другие. В последние годы растет важность цифровых навыков, ведь умение пользоваться основными программами пригодится специалистам всех уровней - от «белых воротничков» до рабочих и продавцов. И, конечно, очень востребованы сотрудники с навыками продаж – сюда входит и умение вести переговоры, и владение техниками активных продаж, и клиентоориентированность», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

 

21 июль 09:20 | : Экономика

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