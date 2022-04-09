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На ЖК «О'Берег» в Архангельске возводят 9-й этаж

Первый проект Группы Аквилон в округе Майская Горка, это экологичный жилой комплекс, концепция которого предусматривает создание сообщества соседей, своего «зеленого мира».

В настоящее время на стройплощадке ЖК «О'Берег» на 75% выполнен монолитный каркас 9-го этажа, на 45% - перекрытие над ним. Лестницы и площадки сделаны на 25%, на 40% выполнена кладка наружных стен 1-го и 2-го этажей. Строительство жилого комплекса ведется в соответствии с графиком, и без снижения темпов.
Архитектурно-планировочное решение здания включает динамичные фасады: использование максимума стекла для придания думу «воздушности». Предусматривается декоративная подсветка со стороны пр. Ленинградский. Близость парка «Майский», также поддерживает эко-направление, это место для прогулок, для занятий спортом, для проведения времени с семьей, друзьями.
При строительстве применяются качественные, экологически безопасные материалы. Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом стандартов GREEN ZOOM – российской системы оценки энергоэффективности и экологичности объектов жилищного строительства. Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей выполняется по авторскому дизайн-проекту в эко-стиле с применением натуральных текстур с соблюдением требований по созданию безбарьерной среды.
Данный район является очень привлекательным для новоселов. В непосредственной близости расположен парк «Майский», необходимые социально-бытовые объекты. На ул. Первомайская запланировано строительство новой школы. Из окон квартир нового дома будут открываться красивые виды на Северную Двину.
Как и все жилые комплексы Группы Аквилон в новом объекте будет реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.
Благоустройство планируется организовать по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Под него отводится более 75% участка. Прилегающее к дому пространство проектируется по принципу «Двор без машин»: ландшафтный дизайн, много зелени, современные игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, многоуровневое уличное освещение, вместительные эко-парковки для автомобилей. Предусмотрено создание условий для раздельного сбора мусора.
Напомним, что прошлом году Группа Аквилон приобрела у частных собственников земельный участок площадью 0,85 га на пр. Ленинградский, 40. В соответствии с законодательством администрацией Архангельска выдано разрешение на строительство, которое ведется с соблюдением действующих градостроительных нормативов.

Напомним, что в прошлом году Группа Аквилон ввела в строй в Архангельске и Северодвинске 80 тыс. кв. м жилья. В этом году поставлена задача построить 120 тыс. кв. м. Из этого объема 45 тыс. кв. м уже введено в строй.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон осуществляет 13 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и он имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время у Группы Аквилон - более 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.

Ближайшие старты в этом году в Архангельске - 2-я очередь современного квартала «Аквилон City» с детсадом в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, и жилой комплекс в районе ул. Северодвинская – пр. Новгородский, в Северодвинске – ЖК «Аквилон Максимум» на Архангельском шоссе. 

20 июль 12:00 | : Экономика

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