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Где в Архангельской области проще всего найти работу

По данным hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, конкуренция за рабочие места среди соискателей-жителей Архангельской области снизилась: если в мае на одну вакансию приходилось почти 5 активных резюме, то сейчас – уже порядка 3. 

Для сравнения: в целом по России на одну вакансию приходится 5,3 резюме, по другим регионах СЗФО – 5,8.

Сегодня в Архангельской области проще всего трудоустроиться в профессиональных сферах «Домашний персонал» (0,1 резюме на одну вакансию), «Консультирование» (0,2), «Медицина, фармацевтика» (0,3), «Спорт клубы, салоны красоты» (0,7), «Строительство, недвижимость» (0,8), «Добыча сырья» (1), «Наука и образование» (1), «Банки и инвестиции» (1) – именно здесь наблюдается самая низкая конкуренция среди соискателей, имеет место выраженный кадровый дефицит.

Достаточно простым процесс трудоустройства будет и в сферах «Продажи» (1,3), «Туризм, гостиницы, рестораны» (1,4), «Закупки» (1,9), «Автомобильный бизнес» (1,9), а также в сфере «Высший менеджмент» (2). Подробнее – на диаграмме ниже. 

«Чем выше показатель конкуренции, тем сложнее найти работу и наоборот. Оптимальным для рынка труда показателем конкуренции за рабочие места считается 5–6 активных резюме на вакансию: в такой ситуации у работодателя есть достаточный выбор, а соискатель не испытывает трудностей с вариантами трудоустройства. Когда уровень конкуренции превышает 7 резюме на вакансию, поиск работы усложняется, зато компании могут быстрее закрывать вакансии. Когда уровень конкуренции ниже трех резюме на вакансию, соискатели имеют множество вариантов для трудоустройства, а вот работодатели переживают кадровый дефицит», – поясняет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Интересно, что сами жители Архангельской области довольно высоко оценивают свои шансы на трудоустройство: по данным опроса, который недавно провела Служба исследований hh.ru, 71% соискателей из региона в целом уверены, что смогут найти новую работу в ближайшие три месяца. В целом по России такую уверенность испытывают только 60% опрошенных соискателей.

 

20 июль 07:43 | : Экономика

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