Места в Архангельской области, где зарплату платят каждый день

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, изучили рынок вакансий в Архангельской области и составили топ-7 предложений о работе с ежедневными выплатами зарплаты.
Сегодня в Архангельской области открыто более 100 вакансий с ежедневными выплатами заработной платы, а всего в России доступно более 4 000 подобных предложений о работе. Чаще всего это работа в сфере транспорта и доставки (водители, курьеры), в бьюти-сфере (мастера маникюра, шугаринга, парикмахеры), в продажах (кассиры, продавцы), а также предложения для рабочего персонала (мастера по ремонту, монтажники, разнорабочие). В четверти вакансий с ежедневной оплатой труда требуется стаж от года и более, в остальных случаях опыт работы не обязателен.
«Отмечу, что многие из вакансий с ежедневной выплатой заработной платы остаются открытыми на протяжении длительного времени, так как компания ведет постоянный наем специалистов – например, это могут быть такие массовые вакансии как курьер, водитель, промоутер, продавец, официант. Чаще всего работодатели ищут специалистов на полную занятость – это две трети вакансий. Еще треть предложений подходит для подработки или временного трудоустройства в рамках конкретного проекта», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Топ-7 вакансий в Архангельской области с ежедневной зарплатой: