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Места в Архангельской области, где зарплату платят каждый день

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, изучили рынок вакансий в Архангельской области и составили топ-7 предложений о работе с ежедневными выплатами зарплаты.

Сегодня в Архангельской области открыто более 100 вакансий с ежедневными выплатами заработной платы, а всего в России доступно более 4 000 подобных предложений о работе. Чаще всего это работа в сфере транспорта и доставки (водители, курьеры), в бьюти-сфере (мастера маникюра, шугаринга, парикмахеры), в продажах (кассиры, продавцы), а также предложения для рабочего персонала (мастера по ремонту, монтажники, разнорабочие). В четверти вакансий с ежедневной оплатой труда требуется стаж от года и более, в остальных случаях опыт работы не обязателен.

«Отмечу, что многие из вакансий с ежедневной выплатой заработной платы остаются открытыми на протяжении длительного времени, так как компания ведет постоянный наем специалистов – например, это могут быть такие массовые вакансии как курьер, водитель, промоутер, продавец, официант. Чаще всего работодатели ищут специалистов на полную занятость – это две трети вакансий. Еще треть предложений подходит для подработки или временного трудоустройства в рамках конкретного проекта», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

Топ-7 вакансий в Архангельской области с ежедневной зарплатой:

  1. Начинающий специалист по ремонту бытовой техники, до 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54352301 
  2. Компьютерный мастер, от 64 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55043122
  3. Автокурьер, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55125210
  4. Промоутер-распространитель, до 48 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55254036
  5. Продавец, от 30 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54888282
  6. Водитель-монтажник, до 57 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54797778
  7. Почтальон-курьер, до 25 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50232534 
14 май 09:12 | : Экономика

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