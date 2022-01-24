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В Архангельской области открылись курсы для сельских отельеров

В преддверии летнего туристического сезона в Кенозерском национальном парке начала работу Школа сельского отельера. Трехдневная рабочая встреча собрала владельцев гостевых домов из деревень Вершинино, Морщихинская, поселков Усть-Поча и Поча.

В первом блоке семинара домовладельцам вместе с экспертами предстояло обсудить вопросы, связанные с преображением гостевого дома: в чем отличие ремонта «для себя» от «полезного ремонта», в чем смысл расхламления дома и большой уборки, как сделать гостевой дом атмосферным и при этом не создать брешь в семейном бюджете.

Как выяснилось в ходе беседы, абсолютно у каждого гостевого дома есть своя история, и именно она может стать его визитной карточкой. Домовладельцы прекрасно справились с первым заданием придумать имя своему гостевому дому, и на карте гостеприимного Кенозерья теперь появятся «Дом мастера Амосова», «Дом кузнеца», «Горы-19», «Татьянин дом» и другие.

Следующим шагом станет этап внутреннего преображения. «Мы показали и обсудили много примеров гостевых домов и гостиниц Парка, когда перекраска старой лакированной стеновой вагонки, «пожившей» деревянной мебели и даже советской мебели из ЛДСП, замена устаревшего текстиля, подбор тематического декора помогли до неузнаваемости изменить атмосферу, сделать ее более точной, уютной и вместе с тем оригинальной. Эти примеры вдохновили домовладельцев на размышления о переменах в собственных гостевых домах. Безусловно, в рамках первой встречи невозможно пошагово раскрыть применение каждого такого инструмента «бюджетных» преображений, поэтому мы эту работу продолжим и в индивидуальных консультациях», - отметила Анастасия Иванова, куратор Школы сельского отельера, главный специалист по обеспечению туристической деятельности Кенозерского национального парка.

Во втором блоке семинара перед участниками стоял вопрос «Как сделать так, чтобы о гостевом доме узнали путешественники?». Анастасия Калинина, главный специалист отдела развития туризма, подробно рассказала о доступных сервисах онлайн-бронирования, где владельцы сельских гостевых домов могут самостоятельно разместить информацию о себе. «Наиболее актуальным был вопрос создания страницы гостевого дома в социальной сети «ВК». Мы по шагам разобрали этот процесс, познакомились с понятием контент-плана, проработали разнообразные варианты тем и направлений, о которых наши домовладельцы могут вполне самостоятельно и без особых затруднений писать на своих страничках, изучили несложные механизмы рекламного продвижения в этой социальной сети», - добавила Анастасия.

Конечно, для продвижения гостевого дома нужны фотографии. Что делать, если услуги профессионального фотографа не всегда под рукой, а фотоматериалы очень нужны? Евгений Мазилов, фотограф и главный специалист по формированию турпродукта на основе традиционной культуры, вместе с участниками встречи подробно проанализировал десятки фотографий сельских гостевых домов, представленных на сервисах онлайн-бронирования и туристических интернет-каталогах. На их примере рассматривались технические азы интерьерной фотосъемки: особенности света, точки съемки, композиции и смыслового содержания кадра. «Учитывая технические аспекты съемки, вы можете снимать свой дом даже на камеру телефона. Но начните съемку с подготовки – уберите лишние предметы, расставьте мебель, раскройте занавески на окнах, снимая обеденную зону, поставьте на стол хотя бы чайную пару и вазу с цветами или конфетами. Ваши фотографии должны говорить гостям: «Вас здесь ждут!», - прокомментировал Евгений.

Закрепить теоретическую базу домовладельцы смогли на мастер-классе по фотосъемке в гостиницах национального парка.

По результатам работы на этом этапе были определены владельцы сельских гостевых домов, которые получат специальные бонусы от экспертов Школы сельского отельера:

- Бонус на пошаговую консультацию по обустройству и преображению гостевого дома от Анастасии Ивановой получила Галина Кичакова (гостевой дом «Горы-19»).

- Дополнительные бонусные консультации по тематическому декорированию получили Нина Александровна Амосова ("Дом мастера Амосова"), Татьяна Васильевна Подосёнова ("Татьянин дом"), Галина Алексеевна Нечаева.

- Бонус на пошаговую консультацию по созданию и ведению страницы гостевого дома ВК от Анастасии Калининой получили Николай Григорьевич Попов и Людмила Ивановна Самосадкина ("Дом Кузнеца"). Дополнительные бонусные консультации по контент-планированию получили Марина Николаевна Куликова ("Дом в Лекшмозерье") и Надежда Николаевна Баева (гостевой дом "Александра").

- Бонус от Евгения Мазилова на профессиональную интерьерную съемку с подготовкой получила семья Губаль (гостевой дом "Рога и копыта").

   

14 май 08:18 | : Экономика

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