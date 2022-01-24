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Группа Аквилон протянуда руку восточным единоборствам

В воскресение, 15 мая в столице Поморья (стадион «Динамо», ул. Садовая, 8) состоится Первенство на Кубок Ассоциации Архангельской области по Киокушинкай Каратэ (IKO , РНФКК). Соревнования проходят при поддержке Группы Аквилон.

Как рассказал председатель Архангельской областной федерации Ояма Киокушинкай каратэ-до Владимир Назаров, в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из Архангельска и Северодвинска. Это второй турнир, объединяющий на одном татами бойцов из разных организаций, развивающих стиль Киокушинкай на территории региона. Соревнования начнутся 9 часов, церемония награждения – примерно в 16 часов.

- Киокушинкай - это сильнейшее каратэ, не имеющее соперников среди контактных видов единоборств. Стиль Киокушинкай - атлетический, силовой, динамичный, активно наступательный. Его характеризует рациональный арсенал наиболее эффективных приёмов, полное отсутствие внешней демонстрационности и показной зрелищности. Каратэ Киокушинкай даже в форме спортивных состязаний поражает демонстрацией не только сокрушительной мощи приёмов и способности им реально противостоять, но и необыкновенной стойкостью и силой духа бойцов, - отметил Владимир Назаров.

- Группа Аквилон не первый год он принимает активное участие в общественной жизни Архангельска и области – крупных городских праздниках, социально-значимых проектах и спортивных соревнованиях. Поддержка массового спорта, а таковым у нас стали единоборства, в частности  Киокушинкай каратэ, это один из наших приоритетов. Мы намерены продолжать поддерживать проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта, - подчеркнул генеральный директор Группы Аквилон Алексей Попков.

 

13 май 15:00 | : Экономика

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