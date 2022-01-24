Архангельская область: Требуются педагоги

Сервис по поиску работы hh.ru подобрал 5 актуальных вакансий в сфере науки и образования в Архангельской области:
Тренер по шахматам для детей - https://spb.hh.ru/vacancy/55166342 (до 64 000 руб. на руки)
Учитель биологии/химии - https://spb.hh.ru/vacancy/52439868 (от 35 000 руб. до вычета НДФЛ)
Воспитатель детского сада - https://spb.hh.ru/vacancy/54930246 (до 31 000 руб. на руки)
Преподаватель английского языка - https://spb.hh.ru/vacancy/54883696 (от 40 000 руб. на руки)
Воспитатель - https://spb.hh.ru/vacancy/55137808 (от 23 600 руб. до вычета НДФЛ)