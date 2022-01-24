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Архангельская область: Требуются педагоги

Сервис по поиску работы hh.ru подобрал 5 актуальных вакансий в сфере науки и образования в Архангельской области:

Тренер по шахматам для детей - https://spb.hh.ru/vacancy/55166342 (до 64 000 руб. на руки)

Учитель биологии/химии - https://spb.hh.ru/vacancy/52439868 (от 35 000 руб. до вычета НДФЛ)

Воспитатель детского сада - https://spb.hh.ru/vacancy/54930246 (до 31 000 руб. на руки)

Преподаватель английского языка - https://spb.hh.ru/vacancy/54883696 (от 40 000 руб. на руки)

Воспитатель - https://spb.hh.ru/vacancy/55137808 (от 23 600 руб. до вычета НДФЛ)

 

13 май 07:03 | : Экономика

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