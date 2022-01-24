Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«РВК-Архангельск» расширяет программу экологического образования детей и молодежи города

12 мая в России отмечается День экологического образования и в «РВК-Архангельск» уверены, что экологическое просвещение необходимо развивать и популяризировать. В прошлом году сотрудники водоканала провели два «Урока чистой воды» в онлайн-режиме, а в 2022-м – уже три очных эко-урока – в двух школах города и детском саду «Подснежник».


«Уроки экологического образования проводят наши волонтеры, - рассказывает менеджер по внутренним коммуникациям, координатор волонтерского движения «РВК-Архангельск» Раиса Рудакова. - Мы говорим с детьми о том, откуда берется вода и для чего она нужна. Цель таких акций - сформировать у подрастающего поколения осознанное понимание того, что каждый несет ответственность за сохранение окружающей среды. В конце уроков мы посвящаем ребят в «хранители воды». Уверены, что они вырастут такими хранителями и будут не только пользоваться полученными знаниями, но и делиться ими».


Кроме того, сотрудники «РВК-Архангельск» регулярно проводят для школьников и студентов экскурсии на ключевой объект компании – Центральные очистные сооружения водопровода.


«Уникальность наших экскурсий в том, что для каждой возрастной категории разработана своя программа. Так, учащиеся школы «Ксения», которых мы принимали на ЦОСВ совсем недавно, познакомились с процессами очистки воды, для них были проведены исследования по определению жесткости воды. Мы рассказали о том, как важно бережно потреблять воду и как правильно утилизировать отходы, чтоб не загрязнять ее. Для студентов же был более серьезный - взрослый – подход: они посмотрели на процесс очистки воды с научной, технической и экологической точки зрения», - рассказала начальник отдела подбора, обучения и развития персонала «РВК-Архангельск» Екатерина Бендовская.


День экологического образования был учреждён в 1991 году под эгидой ООН, а его дата приурочена к международной конференции 1972 года в Стокгольме, где и были разработаны и приняты основные пункты Глобальной Декларации по окружающей среде и эффективному развитию.


 


12 май 16:01 | : Экономика

Главные новости


Просто сапер
Вселенная Баха. Русские канты и Ломоносов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2022 (92)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)


Деньги


все материалы
«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20