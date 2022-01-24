«РВК-Архангельск» расширяет программу экологического образования детей и молодежи города

12 мая в России отмечается День экологического образования и в «РВК-Архангельск» уверены, что экологическое просвещение необходимо развивать и популяризировать. В прошлом году сотрудники водоканала провели два «Урока чистой воды» в онлайн-режиме, а в 2022-м – уже три очных эко-урока – в двух школах города и детском саду «Подснежник».
«Уроки экологического образования проводят наши волонтеры, - рассказывает менеджер по внутренним коммуникациям, координатор волонтерского движения «РВК-Архангельск» Раиса Рудакова. - Мы говорим с детьми о том, откуда берется вода и для чего она нужна. Цель таких акций - сформировать у подрастающего поколения осознанное понимание того, что каждый несет ответственность за сохранение окружающей среды. В конце уроков мы посвящаем ребят в «хранители воды». Уверены, что они вырастут такими хранителями и будут не только пользоваться полученными знаниями, но и делиться ими».
Кроме того, сотрудники «РВК-Архангельск» регулярно проводят для школьников и студентов экскурсии на ключевой объект компании – Центральные очистные сооружения водопровода.
«Уникальность наших экскурсий в том, что для каждой возрастной категории разработана своя программа. Так, учащиеся школы «Ксения», которых мы принимали на ЦОСВ совсем недавно, познакомились с процессами очистки воды, для них были проведены исследования по определению жесткости воды. Мы рассказали о том, как важно бережно потреблять воду и как правильно утилизировать отходы, чтоб не загрязнять ее. Для студентов же был более серьезный - взрослый – подход: они посмотрели на процесс очистки воды с научной, технической и экологической точки зрения», - рассказала начальник отдела подбора, обучения и развития персонала «РВК-Архангельск» Екатерина Бендовская.
День экологического образования был учреждён в 1991 году под эгидой ООН, а его дата приурочена к международной конференции 1972 года в Стокгольме, где и были разработаны и приняты основные пункты Глобальной Декларации по окружающей среде и эффективному развитию.