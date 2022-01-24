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Назло обстоятельствам. Группа Аквилон снижает ставки по ипотеке

Группа Аквилон и Банк ВТБ предлагают  специальные условия при покупке квартиры в одном из жилых комплексов в Архангельске и Северодвинске. Ставка по программе «Ипотека с господдержкой» составляет от 6,6%, по программе «Семейная ипотека» - 3,6% на весь срок кредита*.
 Все жилые комплексы Группы Аквилон аккредитованы в ведущих банках России. Есть возможность выбора квартиры в строящихся жилых комплексах, как на этапе «котлована», так и со сдачей уже в этом году. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты. Все подробности – по телефонам 8 (8182) 60-32-10 в Архангельске и 8 (8184) 52-00-00 в Северодвинске.

Сейчас в столице Поморья и городе корабелов Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 330 тыс. кв. м. У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается.

До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.

*РЕКЛАМА. ФЗ-214. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. Ставка в размере 3,6%  в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми», действует на весь срок с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования. Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита - от 600 тыс. руб. до 6 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 31.05.2021 (включительно). 

Ставка в размере 6,6% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита - от 600 тыс. руб. до 6 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 31.05.2021 (включительно).

Условия действительны с 01.05.22 по 31.05.22. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8(8182) 65-00-08 и 8(8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой», многоквартирный дом на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; Застройщик ООО СЗ «Аквилон Северодвинск». Многофункциональная застройка г. Северодвинск, градостроительный квартал № 100. Жилой комплекс. 1 очередь строительства. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103099:5731. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на сайте  https://www.vtb.ru/ . Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

12 май 11:47 | : Экономика

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