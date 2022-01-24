«РВК-Архангельск» продолжает замену транзитных водоводов

В настоящее время в работе у цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» находится уже 11-й по счету транзитный участок по адресу ул. Тимме, 2/4. Ранее специалисты водоканала полностью заменили водопровод, проходящий через многоквартирный дом по адресу проспект Дзержинского, 1/2.
Как рассказал начальник цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Илья Попов, в большинстве случае старые транзиты «докучают» как жильцам, так и водоканалу – на них установлено большое количество ремонтных хомутов. В компании составлен ежегодный план замены таких коммуникации, работы идут согласно графика.
«Все транзиты мы прокладываем из новых труб ПНД. Этим термином обозначают полиэтилен низкого давления – материал, который не боится коррозии и является превосходной альтернативой изделиям из металла. В отличие от полипропилена, он более эластичен, менее хрупок и способен выдерживать даже сильные морозы. Изделия из ПНД химически стойки и не вступают в реакции с окружающей средой, поэтому их широко используют для монтажа трубопроводов холодного водоснабжения, ведь в отличие от иных пластиков, ПНД обладает повышенной прочностью на разрыв и способен изменять геометрию без потери герметичности. Вкус и состав воды при прохождении по таким сетям не изменяется», - пояснил Илья Попов.
Для соединения таких труб используется специальный сварочный аппарат.
«Торцы деталей из полиэтилена сплавляются равномерно с помощью электросварных муфт, отводов, тройников, что обеспечивает высокую прочность соединения, исключает «непровары» и воздушные поры. Такая сварка - один из нескольких вариантов соединения труб ПНД. При прокладке транзитов он используется еще и потому, что в подвалах очень мало места для использования другого метода», - пояснил мастер цеха строительства сетей «РВК-Архангельск» Виктор Дорофеев.
Длина нового трубопровода диаметром 150 мм на пр. Дзержинского, 1/2
составила в общей сложности 98 метров. Транзит на ул. Тимме, 2/4, где ведутся работы, длиннее – 104 метра, диаметр у него также больше – 200 мм.
Отметим, что новые транзиты, проходящие через жилые дома, перестают быть «слабыми звеньями» в системе водоснабжения Архангельска.