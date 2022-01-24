В мае Группа Аквилон дарит приобретателям квартир чистовую отделку

В мае Группа Аквилон приобретая квартиру в одном из жилых комплексов Группы Аквилон в Архангельске и Северодвинске можно выбрать полную чистовую отделку за или скидку в 12 тыс. рублей с каждого квадратного метра площади*.
Все квартиры в жилых комплексах холдинга Группа «Аквилон» сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Это улучшенная подготовка под ремонт, когда все «грязные» работы уже выполнены, стены и пол выровнены, сделана стяжка пола и разводка сетей. Новоселам остается только наклеить обои, постелить пол и обустроить ванную комнату.
Напомним, что заказ чистовой отделки с использованием качественных материалов «под ключ» от застройщика позволяет существенно сэкономить на ремонте квартиры. Это окончательная подготовка квартиры к заселению. Заказ отделки возможен в одном из трех цветовых решений на выбор: «Send» выполняется в комнатах и кухне в цвете «дуб», в санузле — сочетание мягких светлых оттенков с белым. «Terra» - в цвете «венге», в санузле в светлых тонах с шоколадным оттенком. «Graphite» - отделка жилых помещений и кухни выполнена в теплых оттенках серого цвета, отделка санузлов - сочетание мягких оттенков серого с белым.
Помимо установки внутриквартирных дверей, розеток и выключателей, в чистовую отделку входит установка натяжных потолков в комнатах, кухне и коридоре, настил и укладка ламината, качественная сантехника в ванной комнате и многое другое. Другими словами, полная чистовая отделка квартиры – это значительная экономия времени и средств жильцов.
Все жилые комплексы Группы Аквилон аккредитованы в ведущих банках России. Есть возможность выбора квартиры в строящихся жилых комплексах, как на этапе «котлована», так и со сдачей уже в этом году. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты. Все подробности – по телефонам 8 (8182) 60-32-10 в Архангельске и 8 (8184) 52-00-00 в Северодвинске.
Напомним, что в первую декаду мая офисы Группы Аквилон работают по специальному графику. 6 мая они работают в обычном режиме с 9 до 20 часов, 7-8 и 10 мая офисы открыты с 11 до 17 часов. 1 мая в День весны и труда и 9 мая в День Победы офисы будут закрыты.
Сейчас в столице Поморья и городе корабелов Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 330 тыс. кв. м. У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается.
До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Сроки акции с 01.05.2022 года по 31.05.2022 года. Подробности по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Предложение не является публичной офертой. Скидка до 880 000 руб. рассчитана исходя из площади квартиры 73,36 кв. м в Архангельске и до 930 000 руб. в Северодвинске исходя из площади квартиры 78,21 кв. м при 100% оплате/ипотеке и исходя из стоимости отделки 12000 руб./кв. м. Отделка квартиры – стандартная чистовая отделка от застройщика в одном из 3-х цветовых решениях на выбор клиента. Скидка и отделка не суммируются. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «ГорСтрой». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гагарина. Кадастровый номер земельного участка находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:040607:524; ООО СЗ «Аквилон Северодвинск». Многофункциональная застройка г. Северодвинск, градостроительный квартал № 100 Жилой комплекс 1-я очередь строительства. Кадастровый номер земельного участка находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: №29:28:103099:5731.Проектные декларации на сайте наш.дом.рф