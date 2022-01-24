Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ожидаемые сокращения рабочего персонала в 2022 году

Служба исследований hh.ru провела большой опрос работодателей по всей стране и выяснила, какие планы по набору и сокращению персонала стоят у компаний до конца 2022 года.

В рамках опроса российские работодатели, у кого уже количество персонала с началом кризиса уменьшилось или уменьшится до конца 2022 ответили, что по их предположениям наибольшая доля возможных сокращений коснется таких категорий работников: бек-офисные административные роли (секретари, делопроизводители, ресепшн, офис-менеджеры, работники АХО и т. п.). В данном случае сокращение подобных работников может случиться в 26% компаний. При этом до конца текущего года нанимать новый административный персонал в рамках расширения штата планируется лишь в 7% российских компаний. 

Также может быть уменьшена численность профессиональных ролей, связанных с продажами и аккаунтингом в том числе в ритейле и в b2b секторе – так ответили 22% опрошенных компаний. Между тем 34% компаний, у которых наоборот запланировано расширение штата, заявили, что будут нанимать дополнительный персонал из професферы продаж, что может частично купировать уровень безработицы в этой области.

Кроме того, до конца года могут столкнуться с частичным сокращением линейные работники в транспортной сфере, логистике и доставке (водители, курьеры, складские работники), а также специалисты с HR-функциями: по 21% в каждой области. При этом в этих же сферах у части других российских компаний есть планы на небольшой рост по численности работников: по +13% в каждой профессиональной области. Из-за таких «качель» вполне вероятно, что сокращенные работники из перечисленных областей могут «раствориться» в работодательском спросе.   

Касательно категорий наиболее востребованных профессий, на которые нацелились российские работодатели и готовы расширить ими штат до конца 2022 года. В топ попали линейные профессии производственного профиля (наладчики, монтажники, слесари, токари, электрики, инженеры ПТО и т. п.). Данную категорию работников планируют нанимать до конца года 43% российских компаний.

На втором месте по востребованности у работодателей – ИТ-специалисты (разработчики программного обеспечения, специалисты по ИТ-поддержке, системные администраторы, аналитики, программисты и т. п.). Каждая третья опрошенная компания в России (29%) планируют увеличить свой штат этими специалистами до конца года. При этом под сокращение ИТ-профессии попадут лишь в 4% компаний, прошедших опрос hh.ru. Высока вероятность, что данные сокращенные работники смогут получить множество предложений от потенциальных работодателей. Подробнее – на диаграмме ниже.

  

11 май 07:41 | : Экономика

Главные новости


Рука руку моет? Скандал в Федерации профсоюзов Архангельской области
В условиях неочевидности. Какие выборы получит Архангельская область

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2022 (75)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)


Деньги


все материалы
«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20