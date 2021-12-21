Коллектив «РВК-Архангельск» навел порядок в округе Майская горка

Экологический субботник «Зеленая Весна» — ключевая экологическая и социально значимая акция в нашей стране, которая проводится в России с 2014 года. Ежегодно к мероприятию присоединяются и волонтеры «Росводоканал Архангельск».
В этом году с девизом «Мы хотим жить в чистом городе» экологический десант архангельского водоканала навел порядок на территории от ул. Октябрят по проспектам Ленинградский и Московский – и всей улицы Галушина.
«Погода нам не помеха, мы и так откладывали из-за выпавшего снега, пропустили сроки общегородского субботника. Но нельзя же вечно переносить из-за погодных условий. Субботник, в первую очередь, дисциплинирует тех, кто в нем принимает участие, потому что, видя мусор и то, в каких условиях он убирается, - задумаешься о том, чтобы фантик, пакетик, бутылочку отнести в урну. А самое главное, мы любим свой город и хотим, чтобы он был опрятным и комфортным», - рассказал начальник отдела по взысканию дебиторской задолженности «РВК-Архангельск» Артемий Гордиенков.
Несмотря на капризную северную погоду - снег и ветер с дождем, собрано более 80 мешков мусора, листвы, стекла и пластика.
«Хорошая и добрая традиция - вместе с коллегами трудиться во благо чистоты родного города. Приятно видеть результаты совместной работы, когда земля очищается от грязи и мусора и готовится расцвести весенними красками. Для работников «РВК-Архангельск» это ещё и отличная возможность работать в команде, где твой офисный и рабочий статус не имеют значения», - отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.