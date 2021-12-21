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"Шура, сколько вам нужно денег для счастья?". Современные запросы россиян

Сегодня для счастья россиянам денег нужно больше, чем когда-либо — в среднем 190 тыс. руб. в месяц, в ноябре прошлого года достаточно было 178 тыс. Самое дорогое счастье — в Москве, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Красноярске. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Чтобы чувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно 190 тыс. руб. в месяц. Самые высокие запросы — у респондентов с ежемесячным доходом свыше 80 тыс. руб. (255 тыс. руб.). Мужчинам для счастья нужно на треть больше, чем женщинам (в среднем 216 тыс. против 166 тыс. руб.).

По сравнению с ноябрем 2021 года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, «цена» счастья выросла в среднем на 12 тыс. руб. (+7%).

Самые большие финансовые аппетиты — у жителей Москвы: в столице для счастья нужно в среднем 230 тыс. руб. На втором месте — Владивосток (205 тыс. руб.), на третьем — Ростов-на-Дону (200 тыс. руб.), а замыкают пятерку мегаполисов с самым «дорогим» счастьем Санкт-Петербург и Красноярск (195 тыс. и 192 тыс. руб. соответственно). Самые скромные денежные аппетиты — у населения Оренбурга (140 тыс. руб.), Рязани (145 тыс. руб.), Липецка, Астрахани (по 150 тыс. руб.) и Кирова (155 тыс. руб.).

При этом за последние 5 месяцев больше всего выросли ожидания респондентов из Тюмени (на 10%, с 172 до 190 тыс. руб.), Новокузнецка (на 9%, со 165 до 180 тыс. руб.), а также Перми и Кирова (по 8%).

По данным SuperJob, за последние месяцы заметно выросла не только сумма, которой достаточно для счастья, но и желаемый минимальный размер оплаты труда, и уровень пенсионных ожиданий россиян.

04 май 07:02 | : Экономика

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